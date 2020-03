Se confirman al menos dos infectados por Coronavirus en Venezuela

La vicepresidenta , Delcy Rodríguez, confirmó este viernes dos casos de coronavirus en Venezuela.

“Queremos informar al país que en la madrugada de hoy se confirmó a través de las pruebas que existen, debidamente certificadas por la OMS, que han sido certificados dos casos de coronavirus en Venezuela”, indicó Rodríguez, designada por Nicolás Maduro como coordinadora de la comisión presidencial que se encarga del control de la enfermedad en el país.

Explicó que se trata de una ciudadana de 41 años de edad que estuvo recientemente de viaje en Estados Unidos, Italia y España. El otro caso es un hombre de 52 años que estuvo en España. Ambos, localizados en el estado Miranda, se encuentran completamente aislados.

Una representante del colegio integral El Ávila, urbanización Terrazas del Ávila, Caracas, es el primer caso confirmado de coronavirus en Venezuela.

El examen que resultó positivo fue hecho en el Hospital Clínico Universitario, informaron personas cercanas a la afectada, que prefieren mantenerse en el anonimato.

Se trata de una mujer de 41 años que estuvo de viaje en España, Italia y Estados Unidos. Regresó hace pocos días al país.

Más temprano, el director del colegio, Carlos Cedeño, envió una cadena por WhatsApp a los representantes de los alumnos informando que una persona cercana a la comunidad educativa desarrolló síntomas del Covid-19.

Al parecer, esta persona estuvo en contacto con otros miembros del colegio, por lo que decidieron suspender las clases inmediatamente.

