Se desbordó el Rio El Limón de Maracay, Fotos y Videos.

Más de cinco sectores y la avenida Universidad del municipio Mario Briceño Iragorry fueron alcanzados por la fuerza de las aguas del río El Limón, que se desbordó desde la madrugada de este miércoles 9-S, tras varios días de intensas lluvias en el estado Aragua.

#10Sep | ¡MILAGRO! El Maracay el río El Limón cambio su cauce y el Santo Sepulcro que reposa en la Capilla Santa Cruz, quedó intacto.pic.twitter.com/1Z8iZ94umn — LA PRENSA de Lara (@laprensalara) September 10, 2020

#9Sep 3:13pm #Aragua @alfmorales72: Así se encuentra la situación en El Limón a causa del río desbordado. Vecinos del sector piden apoyo pic.twitter.com/s6qoaLYJWb — Reporte Ya (@ReporteYa) September 9, 2020

Dramáticas imagenes del desbordamiento del Rio El Limón, Maracay. Reportan en este video que un señor fue arrastrado por el rio. #Aragua pic.twitter.com/Tv0AIaBvHb — Junior Parra (@JuniorParra19) September 9, 2020

Imágenes del río Limón ..Video cortesía pic.twitter.com/iTMMDr8IKP — Maibort Petit (@maibortpetit) September 9, 2020

CONTINUA LA CRECIDA DEL RÍO EL LIMÓN ARRASANDO TODO A SU PASO pic.twitter.com/7g9d5RVnIS — Jesus Contreras (@pirho61) September 9, 2020

