Se descubre la verdad! Amber Heard maltrataba a Johnny Depp

Luego de que se diera a conocer un audio en el que se revelan las agresiones que sufrió Johnny Depp durante su matrimonio con Amber Heard, la actriz de 33 años ha sido objeto de diversas críticas por parte de usuarios de las redes sociales

La grabación fue publicada por el medio británico Daily Mail y en él se escucha al actor y a su entonces esposa, conversando sobre pasadas discusiones y donde ambos reconocen agresiones verbales. Sin embargo, lo que más enfureció a los usuarios es que la protagonista mencionara que llegó a golpear al intérprete incluso con objetos como ollas y sartenes de cocina.

Esta revelación enervó los ánimos de los usuarios de redes sociales, quienes volcaron en la plataforma todo su enojo contra Amber Heard. “La verdad siempre sale a la luz y también lo que le hiciste a alguien a quien supuestamente amabas”, “Necesitas ayuda, porque estás enferma” y “Sabíamos que él [Johnny Depp] era inocente”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer junto a la última fotografía de la intérprete en Instagram.

Los fanáticos de Johnny Depp salieron en su defensa e incluso crearon un hashtag para mostrar su apoyo al actor de 56 años.

A través del hashtag #JusticeForJohnnyDepp en Twitter, los internautas mostraron su indignación por los episodios violentos que tuvo que vivir la estrella de Hollywood. “Años de sufrimientos y odio sin tener la culpa de nada”, “espero que todos aquellos que dudaron de él y lo insultaron se disculpen y que Amber Heard pague por todo” fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

