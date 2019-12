Se dispara el precio de la carne de res en Maracaibo

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó el monitoreo de precios de alimentos correspondientes a los días 28 y 29 de noviembre en los mercados de Maracaibo.

En comparación con los precios de hace un mes, en esta segunda quincena de noviembre se advierte un marcado incremento en los precios. La carne de res en sus distintos tipos de cortes registró aumentos considerables: la costilla, en promedio, se consigue en Bs. 54.593,20 (+71%), el corte de primera en Bs. 115.450,00 (+60%), y el corte de segunda en Bs. 97.205,00 (+57%).

El costo de muchos de los alimentos ya está acercándose al monto del salario mínimo vigente, cuyo ajuste fue establecido recientemente en octubre. La compra de un kilo de caraotas, cuyo precio promedio es de Bs. 65.780,77, representa un 62% del salario. Otros precios de alimentos que están cerca de alcanzar el mismo valor son el queso blanco semiduro (63,71%), la pechuga de pollo (65,69%), y el cartón de 30 huevos (75,05%).

En esta última quincena de noviembre, todos los precios de productos aumentaron, con excepción del tomate, cuyo kilo bajó 16%. El precio promedio de la harina precocida de maíz registró un incremento de más de 13%, pasando de Bs. 30.586,07 a Bs. 34.655,23, el arroz blanco pasó de costar Bs. 27.966,68 a Bs. 37.618,67, registrando un incremento porcentual del 36%.

En este monitoreo de precios, la organización que realiza estudios sobre la seguridad alimentaria de la población marabina, también incluyó los precios de frutas como el cambur, la lechosa, la guayaba y la mandarina. Desde la primera quincena de septiembre a la segunda quincena de noviembre, el kilo de guayaba se incrementó en 190% y el de cambur en 100%.

En la actualidad, el kilo de guayaba se consigue en Bs. 26.540,38, cuando en la primera quincena de septiembre costaba Bs 9.147,65. El cambur, por otro lado, se consigue en Bs. 15.269,05 cuando hace dos meses costaba la mitad. Por otro lado, la mandarina (Bs. 22.304,83) y la lechosa (Bs. 17.152,84) han mantenido sus precios desde entonces.

En atención a los resultados del Reporte preliminar sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo publicado por Codhez a mediados de octubre, donde se informó que en más del 70% de hogares de Maracaibo, tanto adultos como niños, niñas y adolescentes dejaron de tener una alimentación saludable por falta de dinero u otros recursos, se exhorta al Estado venezolano tomar medidas económicas conducentes para revertir la hiperinflación y garantizar el acceso a la alimentación adecuada a la población.

