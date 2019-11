MADRID.- Agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial de España buscan desde el viernes al exjefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Armando Carvajal. El exfuncionario venezolano presuntamente huyó del país para evitar la extradición a Estados Unidos.

“El Pollo”, como se conoce al exfuncionario de inteligencia venezolano de 59 años, no se encontraba en su residencia de Madrid cuando los agentes fueron a detenerlo, para cumplir con la orden de extradición a Estados Unidos, emitida el viernes pasado por la Audiencia Nacional, según reseñó el medio El País.

El viernes, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anulaba la decisión tomada previamente por la Sección Tercera del mismo tribunal, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, que rechazó esa misma extradición el 16 de septiembre, tras una vista celebrada cuatro días antes. Ese mismo día de mediados de septiembre salió Carvajal de la cárcel de Estremera, donde había ingresado en abril. Sus familiares le esperaron a la salida.

Estados Unidos lo reclama por haber colaborado presuntamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir cocaína en el país norteamericano.

En la solicitud de extradición las autoridades norteamericanas afirman que el general que dirigió los servicios de inteligencia venezolanos tanto con el presidente fallecido Hugo Chávez como con el actual, Nicolás Maduro, pretendía “inundar” Estados Unidos de cocaína, que supuestamente introducía con ayuda de la guerrilla colombiana.

“Yo en la justicia de Estados Unidos no confío. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco”, dijo Carvajal en septiembre pasado en su comparecencia ante el tribunal español.

La Policía Nacional detuvo el pasado 12 de abril en Madrid al general venezolano, que a finales de febrero rompió con el régimen de Nicolás Maduro y llamó a la rebelión.

Se fugó el «Pollo» Carvajal was last modified: by

En : Noticias de Europa