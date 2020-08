De acuerdo a la Cámara de Comercio de Maracaibo, se han perdido al menos 83 mil empleos en el Zulia debido a las restricciones ocasionadas por la pandemia del coronavirus chino COVID-19.

Una encuesta reciente, realizada por la Cámara de Comercio de Maracaibo, revelan que la crisis causada por la pandemia de coronavirus en el país ha costado 83 mil puestos de trabajo en la capital zuliana.

“Un 63 por ciento de las empresas despidió cantidades grandes de personal (…) Las empresas medianas fueron las que despidieron casi 50 por ciento de la plantilla”, dijo Ezio Angelini, presidente del ente zuliano en entrevista a Unión Radio este 26 de agosto.

En este sentido, instó al gobierno a mantener una flexibilización continuada, pues, a su juicio, el plan 7+7 y el irregular racionamiento eléctrico en la entidad hacen muy difícil la operatividad de las empresas y comercios.

Asimismo, Angelini está preocupado de que todo este grupo de trabajadores desempleados pasen a ser parte de la economía informal en el Zulia.

