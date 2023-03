Se hunden las bolsas de valores Europeas por crisis bancaria de EE.UU

Este viernes 24 de marzo, los mercados europeos perdieron fuertemente debido a la creciente preocupación por la salud financiera de los bancos europeos, cuyas acciones cayeron fuertemente.

A principios de este mes, los mercados mundiales se vieron muy afectados por el colapso de tres instituciones financieras estadounidenses, incluido Silicon Valley Bank.

Una ola de pérdidas de acciones obligó a las autoridades suizas a comprar Credit Suisse a su rival UBS para apaciguar a los inversores después de una semana tumultuosa.

Pero este viernes, los mercados europeos abrieron con pérdidas y reforzaron la tendencia de la actividad. La Bolsa de Valores de París perdió 2,15%, Londres – 1,87%, Frankfurt – 2,15%, Milán – 2,46% antes del mediodía.

Ya los mercados venían cayendo, pero todavía no tocan fondo para derrumbar la economía mundial

Los mercados de valores europeos han sido volátiles y cambiantes en la última semana , con fluctuaciones diarias en respuesta a varios factores, como la evolución de la pandemia, la inflación y las noticias económicas y políticas. En general, se han producido movimientos al alza y a la baja en los índices bursátiles, incluyendo el IBEX, el FTSE 100, el CAC 40 y el DAX.

Por ejemplo, algunos días hubo cierres con suaves avances, mientras que en otros hubo pérdidas significativas, como en el caso del sector financiero debido al desplome de Deutsche Bank . Además, el precio de la energía también ha sido un factor relevante en la fluctuación de las bolsas de valores europeas , ya que ha habido variaciones considerables en función de la oferta y la demanda.

En resumen, los mercados de valores europeos han sido volátiles en la última semana y han estado afectados por una serie de factores cambiantes , lo que ha llevado a fluctuaciones diarias en los índices bursátiles.

Miedo a diario en los Mercados Financieros de todo el mundo.

Los mercados financieros son muy sensibles a los sucesos que ocurren en la economía y en las empresas, por lo que la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) tuvo un impacto significativo en el sentimiento de los inversores. Es común que un evento como este genere un miedo generalizado en los mercados financieros, conocido como pánico.

El pánico puede llevar a los inversores a vender sus activos en grandes cantidades, lo que a su vez puede afectar el valor de las acciones de las empresas y la economía en general. En el caso del SVB, su quiebra tuvo un impacto significativo en la confianza de los inversores, especialmente aquellos en la industria tecnológica.

Sin embargo, es importante destacar que la quiebra del SVB no fue el único evento que causó miedo en los mercados financieros durante la crisis financiera de 2008. Hubo una serie de factores y eventos que contribuyeron a la caída del mercado y la inestabilidad financiera, incluyendo la crisis hipotecaria, la falta de regulación y supervisión adecuadas por parte del gobierno, y la falta de transparencia en los mercados financieros.

En resumen, la quiebra del SVB generó un miedo generalizado en los mercados financieros, que contribuyó a la inestabilidad económica durante la crisis financiera de 2008.

El Origen, La quiebra del Silicon Valley Bank

La crisis bancaria en EE.UU. en relación a la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) se produjo en el contexto de la crisis financiera mundial de 2008 . En aquel momento, el SVB era un banco muy importante en el mercado tecnológico y había sido afectado por la explosión de la burbuja tecnológica que ocurrió en 2000. Lamentablemente, en esta ocasión no pudo recuperarse, y colapsó en 2008 debido a la crisis financiera mundial.

El impacto de la quiebra del SVB fue significativo, ya que muchos clientes (comunidades tecnológicas, innovadores y startups) se quedaron sin el banco en el que depositaban sus fondos y sin acceso a financiamiento para sus proyectos. Además, la quiebra del SVB fue una de las muchas que ocurrieron durante la crisis financiera, lo que llevó a una gran pérdida de confianza en el sistema bancario y financiero de EE.UU.

En resumen, la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) fue uno de los muchos eventos que contribuyeron a la crisis bancaria y financiera en EE.UU. en 2008 , y tuvo un impacto significativo en la comunidad tecnológica del país.

