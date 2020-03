Se hunden las Bolsas Europeas por el Coronavirus. Las principales bolsas europeas se han desplomado este viernes en torno al 3,5 % por el temor a los efectos económicos de la epidemia del nuevo coronavirus, que afecta ya a más de 80 países de todo el mundo.

La Bolsa de Fráncfort cedía en un momento un 3,40%, la de Londres, un 3,30%, la de París registraba una caída de un 3,84%, mientras que la de Madrid perdía un 3,60% y la de Milán, un 3,65%.

Entretanto, el precio del crudo Brent ha caído por debajo de los 48 dólares por barril por primera vez desde julio de 2017.

Según el índice de bancos Stoxx Europe 600, las acciones bancarias europeas han caído un 4 % hasta alcanzar su punto más bajo desde 2009.

Se hunden las Bolsas Europeas por el Coronavirus was last modified: by

En : Economía