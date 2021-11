Se hunden los precios del petróleo por temor a la nueva variante B.1.1.52 del COVID19

La nueva variante del covid-19 hasta ahora denominada B.1.1.52, ha provocado una escalada mundial de caída de los diversos mercados financieros esta vez le ha tocado al precio del petroleo que ha caído al menos 10% en el primero golpe de esta amenaza de nueva variante altamente peligrosa del covid.

De acuerdo a la agencias los precios de petróleo cayeron este viernes hasta el nivel más bajo en los últimos dos meses, tras los reportes de la nueva variante del coronavirus que sembró temores sobre una disminución drástica de la demanda del crudo por las posibles nuevas restricciones respecto a los vuelos. U.S. Oil bajó un 11,4 %, hasta los 69,5 dólares por barril. El crudo Brent cayó un 10,23 %, hasta los 73,8 dólares por barril.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el jueves de una nueva variante del SARS-CoV-2, detectada en Sudáfrica. La nueva cepa puede resultar más resistente ante las vacunas anticovid debido a su gran cantidad de mutaciones, aunque el organismo declaró que todavía hacen falta más estudios al respecto.

