Con el rocío de 9 mil litros de hipoclorito en el centro de la ciudad, se inició el Plan de Desinfección Nacional para prevenir la propagación del coronavirus en Maracaibo.

Este plan fue dirigido por el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova; el jefe de Región Estratégica de Defensa Integral Occidente (Redi), M/G Ovidio Delgado y el subsecretario de la Gobernación del estado Zulia, César Molina, entre otras autoridades.

Casanova dijo que estas acciones se desarrollan siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, en el marco de la lucha contra el coronavirus, por lo que en conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Gobernación del estado Zulia iniciaron el Plan Nacional de Desinfección en la avenida Libertador y en el mercado Las Pulgas.

Además destacó la labor del Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil de Maracaibo y de la Guardia Nacional, quienes se sumaron con dos unidades tipo ballenas para rociar la solución de 95 gramos de hipoclorito de calcio al 65%, diluidos en 9 mil litros de agua, detalló Casanova.

Cabe recordar que el 18 de marzo se avanzó en los primeros trabajos de limpieza en dicho mercado, donde participaron más de 100 personas en las labores, con seis camiones tipo volteo, dos gandolas, una máquina retroexcavadora, la aplicación de termonebulizadores, el rocío de químicos y el retiro de diversos elementos que pudieran estar infectados, para sanear el lugar.

Estas jornadas de desinfección se realizarán en todos los mercados municipales, así como en las principales calles y avenidas de la ciudad, como parte de las políticas de contención del coronavirus, aseguró Casanova.

Se inició Plan de Desinfección Nacional en el centro de Maracaibo para prevenir el COVID-19 was last modified: by

En : Noticias Nacionales