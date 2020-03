Fotos de Satelite muestran que se reduce la contaminación en China debido a la cuarentena

En una situación sin precedentes fotos de Satelite de la NASA muestran que se reduce la contaminación en China debido la cuarentena que se ha establecido en ese país, y que ha reducido la movilidad de los ciudadanos chinos lo que significa una minimización de las emisiones de gases de invernadero, esto podría ayudar a visibilizar mejor cómo este tipo de gases atentan contra la humanidad siendo un resultado subrogado a la pandemia del coronavirus.

«Esta es la primera vez que veo una caída tan dramática en un área tan amplia para un evento específico», dijo Fei Liu, investigadora del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

La caída del dióxido de nitrógeno también coincide con las celebraciones del Año Nuevo Lunar en China, algo que se puede detectar cada año. Pero ahora, «la tasa de reducción es más significativa que en años anteriores y ha durado más», según Liu.

«No me sorprende, porque muchas ciudades de todo el país han tomado medidas para minimizar la propagación del virus», continuó.

Tendremos que esperar, para ver si hay efectos positivos a largo plazo por esta situación debido a la cuarentena.

En : Tecnología