Se registra Sismo de 4.9 grados en la frontera Colombo-Venezolana.

De acuerdo al servicio colombiano de sismología:#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Preliminar, 2021-03-22, 21:48 hora local. Magnitud 4.9. #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://sgc.gov.co/sismos

