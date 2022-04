Sebas Murillo lanza ‘Respirar’, una canción de amor, esperanza y lealtad

El video de ‘Respirar’ cuenta la historia de una pareja que tiene sueños y trabaja por ellos, pero una situación desafortunada e inesperada los obliga a hacer un drástico cambio de planes poniendo a prueba su amor y su lealtad.

Sebas Murillo es un artista colombiano que le dio vida a su proyecto musical en Bogotá luego de experimentar múltiples propuestas sonoras y tras unirse con el productor bogotano Tatán (Tatán Music) con el que congenió desde que se conocieron y empezaron a escribir canciones con historias que conectaran con la gente.

Durante su carrera, Sebas Murillo ha participado en proyectos en donde ha involucrado ritmos pop y hip hop hasta que tomó la decisión de soñar en grande y darle vida a su proyecto solista, una propuesta que busca transmitir su esencia, rompiendo esquemas de la música contemporánea ya que no se enfoca en un género en específico sino en mantener una línea dentro del pop y explorando una amplia gama de sonoridades y ritmos.

«Quiero que las personas que me escuchen se identifiquen con mis canciones y que se apropien de mis historias y las hagan suyas», cuenta el cantante.

‘Respirar’ es su nuevo sencillo, una bachata pop que habla del dolor de una ruptura. El protagonista de la historia habla desde la emoción dándole gran poder y fuerza a la canción. A pesar de ser una canción con una historia conmovedora, tiene un ritmo que invita a bailar.

«En algún momento de la vida todos hemos pasado por una etapa de ruptura y desolación. Por eso, es una historia de la cotidianidad hecha canción», agrega el artista.

‘Respirar’ viene acompañada de un video en formato cine, dirigido por Jhon Araque, que cuenta la historia de una pareja que tiene sueños y trabaja por ellos, pero una situación desafortunada e inesperada los obliga a hacer un drástico cambio de planes poniendo a prueba su lealtad y su amor.

La portada del sencillo representa amor, esperanza y lealtad, adjetivos comunes en el entorno de una relación.

La producción y mezcla de ‘Respirar’ estuvo a cargo de Tatán Music, el master por Sebas Mastering. Además, contó con la participación de José Rojas en el bajo y su hermano ‘El Pulpo’ Rojas en la batería y percusión.

Durante los próximos meses, Sebas Murillo continuará grabando nuevas canciones y publicándolas para seguir conquistando nuevos públicos en Colombia y Latinoamérica.

Sebas Murillo es un proyecto arriesgado y versátil que no tiene límites ni le teme a explorar nuevas sonoridades.

«Quiero soñar con los pies en la tierra, llevar mi música a otros países y seguir creciendo personal y profesionalmente para convertirme en uno de los artistas referentes en Colombia en los próximos años», concluye.

Escucha ‘Respirar’ de Sebas Murillo en tu plataforma musical favorita.

Sigue a Sebas Murillo en sus redes sociales

Facebook: https://www.facebook.com/sebasmurillomusic

Twitter: https://twitter.com/SebsMurillo

Instagram: https://www.instagram.com/sebasmurillomusic/