Sebastián Medina Lanza Nuevo Sencillo «Mi Primera Bachata»

Boston, EE. UU. – Con gran entusiasmo y a ritmo de bachata, Sebastián Medina, conocido artísticamente como Sbm, presenta su nuevo sencillo titulado «Mi Primera Bachata». Esta emocionante producción marca un hito importante en la carrera del talentoso artista.

«Mi Primera Bachata» es una obra maestra que se destaca no solo por su melodía envolvente, sino también por la profundidad y el sentimiento de sus letras, que reflejan la esencia pura de la bachata. La producción de este sencillo estuvo a cargo del propio Sebastián Medina, quien aportó su visión artística y su talento para crear una experiencia auditiva única.

El sencillo fue mezclado y masterizado por el reconocido productor Sammy Rosario en Down Phoenix Recording, asegurando una calidad de sonido excepcional que resalta cada acorde y cada nota. Además, fue lanzado bajo la dirección de Boris Productions y cuenta con la distribución de Puntilla Music, una reconocida entidad en la industria musical que garantiza la llegada de esta obra a un amplio público.

Sebastián Medina, con su estilo distintivo y su pasión por la música, continúa demostrando su habilidad para conectar con los oyentes a un nivel profundo. «Mi Primera Bachata» es una muestra más de su dedicación y su compromiso con ofrecer lo mejor a sus seguidores.

Disponibilidad

«Mi Primera Bachata» ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo YouTube, Spotify, Apple Music y muchas más. No se pierda la oportunidad de disfrutar de este increíble sencillo que seguramente se convertirá en un favorito entre los amantes de la bachata.

Contacto

Bori Productions

​Borispboston@gmail.com

