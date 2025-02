Sebastián Medina (Sbm) lanza «Cuando Tú Me Besas», primer sencillo de su nuevo álbum

Boston, Massachusstes. – El talentoso cantautor Sebastián Medina, conocido artísticamente como Sbm, anuncia con entusiasmo el lanzamiento de su nuevo sencillo «Cuando Tú Me Besas», el primer adelanto de su próximo álbum que estará disponible en el mercado en las próximas semanas.

«Cuando Tú Me Besas» es una poderosa balada que profundiza en los sentimientos de arrepentimiento y deseo. A través de una letra sincera y emotiva, Sbm expresa el dolor causado por errores pasados en una relación y su anhelo de reconciliación con su amada. La canción destaca la atracción física y emocional, describiendo cómo los besos de ella lo enloquecen y lo llenan de desesperación. Con una voz cargada de sentimiento, Sbm suplica por su regreso, reflejando la desesperación y el anhelo por su presencia.

«Este tema es muy personal y refleja una etapa de introspección en mi vida», comparte Sebastián Medina. «Quise capturar esas emociones intensas que se viven cuando anhelamos recuperar a alguien especial. Espero que quienes escuchen ‘Cuando Tú Me Besas’ puedan conectar con esos sentimientos y encontrar un reflejo de sus propias experiencias».

Detalles de la Producción Musical

El sencillo cuenta con la colaboración de destacados profesionales de la industria musical:

Producción Musical y Arreglos: Johann Morales

Compositores: Johann Morales & Sbm

Piano, Pads & Beat: Johann Morales

Bajo: Carlos Fabre

Percusión: Diego Camacho

Trombones: Johan Escalante

Trompetas: Kissis Muñoz

Coros: Sbm

Ingeniero de Voz: Sammy Rosario

Ingeniero de Mezcla y Masterización: Santiago Cabriles

Mezcla y Masterización: Top Studio Miami

La colaboración con Johann Morales, reconocido por su habilidad para fusionar géneros y crear sonidos innovadores, aporta una riqueza musical que complementa la emotividad de la letra.

Videoclip Oficial

Acompañando el lanzamiento, se estrenará el videoclip oficial de «Cuando Tú Me Besas», el cual narra la historia de una relación marcada por el arrepentimiento y la esperanza de una segunda oportunidad.

