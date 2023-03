Sebastián Medina «Sbm» lanza nuevo tema «Traidora» Ft. Yung Pleit

El cantautor Sebastián Medina, mejor conocido como Sbm, acaba de lanzar su nuevo sencillo que lleva por nombre «Traidora» en colaboración con el rapero Yung Pleit.

“Traidora» es una mezcla de sonidos urbanos del genero Trap mezclados con la Salsa. Un nuevo concepto musical el cual Sbm y Yung Pleit lo denominan «Strap Salsa», mostrando una nueva cara con sonidos adaptados a las nuevas tendencias de la musica tropical.

Este es un tema que fue arreglado, escrito y producido por Sbm quien en esta ocasión se estrena en esta nueva faceta como productor y arreglista. De tal manera, logrando marcar con un nuevo sonido para el disfrute del público.

Cabe destacar, que Sbm es un talento emergente con excelente proyección musical. Ha colaborado con grandes de la música como Diego Galé.

«Traidora» ya se puede adquirir en todas las tiendas digitales y el videoclip se puede apreciar a traves del canal Sbm Music:

