´´Secretos de Estado´´ la espía que intentó detener una guerra llega a la pantalla Grande

Cines Unidos y MundoDPelícula anuncian este viernes 20 de diciembre, en todas las salas de cine a nivel nacional, el estreno de

“Secretos de Estado”, un thriller político basado en hechos reales, sobre la investigación que permitió comprender cuáles fueron los motivos reales que

originaron la guerra del Medio Oriente a principios del tercer milenio.

El reparto ha acaparado la atención de la prensa global en vista de su plantilla de grandes actores. A propósito de ello, la cinta cuenta con la participación de Keira Knightley, Matt Smith, Ralph Fiennes, Matthew Goode, Indira Varma, Tamsin Greig, Conleth Hill y Kenneth Cranham.

Su realizador, Gavin Hood, que gracias a sus grandes éxitos en taquilla, ha logrado escalar posiciones de privilegio en Hollywood. Debutó en la meca con el

triunfo de su cinta “Tsotsi” en la categoría de mejor largometraje de habla no inglesa en el año 2005. Este film, fue su entrada al sistema de estudios, donde

realizó títulos como “El Juego de Ender”, “Expendiente Anwar” y su famosa versión de “Wolverine”. El director, regresa en el 2019 con un largometraje de

intriga internacional, para contar una poderosa y desgarradora historia que nos invita a fortalecer los principios de la democracia, cuando tienden a ser minados

por oscuros conflictos de interés.

2003, mientras los políticos británicos y estadounidenses operaban como invadir Iraq, la traductora del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno Británico (GCHQ), Katharine Gun (Keira Knightley), filtra un e-mail clasificado que pretende espiar a miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para forzar una resolución e ir a la Guerra. Acusada de violar la Ley de Secretos Oficiales y enfrentándose a la posibilidad de ir prisión, Katharine y sus abogados están determinados a defender sus acciones. Con su vida, su libertad y su matrimonio amenazados, Katharine deberá defender sus principios.

