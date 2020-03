Secretos de la guayaba, la reina de la vitamina C

**Consumir la fruta o su néctar puede aportar 6 veces más vitamina C que la naranja.

Estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan ingerir 45 miligramos (mg) de vitamina C al día y su ingesta es esencial para el cuerpo humano porque se necesita para el crecimiento, el corazón, la piel, las encías, la reparación de tejidos y en general para mantener alto el sistema inmunológico.

Resulta entonces importante conocer alimentos que provean esta importante vitamina y para ello la revista científica BBC Focus publicó la lista de aquellos con mayor cantidad de vitamina C, indicando su valor nutricional por cada 100 gramos de fruta o verdura.

El «Top 5» está compuesto por: la guayaba (228mg), la grosella negra (200 mg), el pimiento rojo (190 mg), el chile (144 mg) y el perejil (120 mg).

El estudio deja a un lado las creencias de muchos que asocian a la naranja y el limón con las más abundantes fuentes de esta vitamina, pero lo cierto es que no son la fuente más rica de ácido ascórbico y en su lugar se erige la guayaba.

Historia de la Guayaba

Los orígenes de esta rica fruta tropical se sitúan en Centroamérica. Según algunos estudiosos proviene del Caribe, y data de los primeros viajes de Cristóbal Colón.

En la medicina tradicional mexicana además de controlar las diarreas, la guayaba también es utilizada para las piernas hinchadas, el bazo opilado, para las encías descarnadas y dientes.

Valor nutricional de la Guayaba

La guayaba puede presentarse con una pulpa blancuzca o rosada, también roja parda y siempre con un sabor dulcemente aromatizado. Posee propiedades farmacológicas que suman a la presencia de Vitamina C, entre las que destaca su composición de un 78% de agua, por lo que ofrece un bajo aporte calórico; tan solo 41,58 Kcal. por cada 100 gramos de porción comestible.

En cuanto a los minerales, destaca por su aporte en potasio, magnesio, hierro, sodio y fósforo.

En lo que se refiere a su contenido vitamínico destaca la vitamina C (228mg por cada 100 gramos de parte comestible). También aporta en menor medida otras vitaminas del grupo B.

Beneficios de la guayaba para la salud

La guayaba tiene un escaso poder calórico y contenido en fibra, por lo que es ideal para tomar en regímenes de adelgazamiento. De igual manera, tiene propiedades laxantes, lo que ayuda a prevenir y a mejorar el estreñimiento.

Además de su alto valor en vitamina C, junto con la vitamina E posee acción antioxidante, contribuyendo así a reducir el riesgo de enfermedades, como las cardiovasculares, las degenerativas e incluso el cáncer.

Aumenta también la absorción del hierro de los alimentos, lo que beneficia a las personas con anemia ferropénica.

Por su bajo contenido en azúcares, riqueza en potasio y bajo aporte de sodio, el consumo de guayaba o su néctar también es recomendado para los diabéticos, hipertensos y personas que padecen de afecciones de corazón y vasos sanguíneos.

Otro dato de interés lo revela la investigación realizada por la Universidad de Kansas, donde se comprobó que ingerir altas dosis de vitamina C que contiene la guayaba, ayuda a luchar contra el cáncer, potenciando los efectos de la quimioterapia.

Néctar de guayaba para la familia

En Venezuela se cuenta con el portafolio de los productos Natulac, cuya característica es la amplia gama de néctares y pulpas de frutas 100% naturales, con un aporte adicional de vitamina C.

Carlos Mendoza, gerente de ventas, explicó que en el caso de la guayaba, Natulac dispone del néctar en presentaciones prácticas, como las botellas moldeadas de vidrio de 250 cc y 1000 cc y envases de aluminio (latas) de 340 cc, para compartir en familia.

“En estos momentos, nuestro néctar de guayaba con su súper vitamina C es una opción valiosa para toda la familia que requiere tener su sistema inmune protegido, además garantiza la salubridad e hidratación necesaria”.

Etiquetas

#Guayaba #VitaminaC #Natulac

Secretos de la guayaba, la reina de la vitamina C was last modified: by

En : Salud y Vida Sana