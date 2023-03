Prensa IAIM (15-03-23).- Siguiendo instrucciones del Ministro del Poder Popular para el Transporte, General de División Ramón Velásquez Araguayán, el Viceministro de Transporte Aéreo y Director General, General de Brigada Freddy Borges Flores, lideró Acto de Firma de Acuerdo sobre el Control de Fauna y Riesgo Aviar con el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ministerio Público, autoridades del Estado La Guaira y Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Mayor General Juan Teixeira.

El Viceministro de Transporte Aéreo GB. Freddy Borges, Gobernador del Estado La Guaira José Alejandro Terán y el Alcalde del Municipio Vargas, Cnel. José Manuel Suárez fueron los encargados de suscribir este acuerdo, el cual tiene el objetivo fortalecer el control de fauna y riesgo aviar, atacando las distintas problemáticas que la generan y así disminuir la fauna silvestre en las áreas perimetrales del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía.

Esta es una iniciativa que principalmente busca fortalecer la seguridad operacional del recinto aeroportuario, pero además va en función de convertir al principal terminal aéreo del país en un aeropuerto verde, siguiendo las tendencias aeronáuticas internacionales.

Sector aéreo, entidades regionales y nacionales suscriben Acuerdo de Control de Fauna y Riesgo Aviar was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: