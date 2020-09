Periodista: Nohelis Dávila

Oficina de Comunicación e Información

Un descuento de 60 por ciento de descuento en la tarifa del Impuesto sobre Inmueble Urbano (IIU), y 30 por ciento en los servicios municipales para las clínicas y hospitales privados, acordó el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat), para proteger al sector económico más vulnerable de Maracaibo.

La firma del acuerdo con la Asociación Zuliana de Clínicas y Hospitales Privados de Maracaibo, establece que los asociados podrán disfrutar de este beneficio desde enero hasta diciembre de 2020, lo que representa un ahorro aproximado de 30 mil millones de bolívares soberanos para la asociación.

El presidente de la Asociación, Franklin Vega, expresó que para ellos es un placer participar conjuntamente con la Alcaldía. «Desarrollar esta iniciativa, nos permite vivir en momentos de pandemia, condiciones especiales y viables para continuar ofreciendo nuestros servicios a los ciudadanos».

Dentro de la propuesta tributaria, además se establece fraccionar los días de pago, tomando en consideración el monto resultante de manera individual, según los parámetros establecidos en las ordenanzas sobre Licencia e Impuesto a las Actividades Económicas, Comerciales, Industriales, de Servicio y de Índole Similar; de Impuesto sobre Propaganda y Publicidad Comercial; de Inmueble Urbanos; de Tasas por Servicios de Distribución de Gas y Aseo Urbano, Domiciliario y Comercial, entre otros instrumentos jurídicos municipales.

Sedemat acuerda descuento tributario de hasta 60% a clínicas y hospitales privados de Maracaibo was last modified: by

En : Gobierno