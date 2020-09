Sedemat acuerda descuento tributario para restaurantes en Maracaibo

Periodista: Nohelis Dávila

Oficina de Comunicación e Información

Los restaurantes afiliados a la Cámara de Comercio de Maracaibo tendrán descuentos de 100 por ciento en el pago de Impuesto sobre Inmuebles Urbanos (IIU), y 50 por ciento en la tarifa de los servicios municipales, los cuales estarán vigente desde enero hasta diciembre de 2020.

La decisión tomada por el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat), quedó establecida tras la firma de un acuerdo de pagos tributarios con el gremio de restaurantes, con el objetivo de proteger a este sector durante la pandemia y permitirles un ahorro de 112 mil millones de bolívares soberanos aproximadamente.

El Presidente de la Cámara de Comercio, Ezio Angelini, agradeció la medida aplicada por la Alcaldía de Maracaibo ante las dificultades que presenta el sector. “Este es un acuerdo de ganar – ganar. Es un convenio que nos permitirá avanzar y sostener nuestras empresas en estos tiempos y reactivar la economía en Maracaibo”.

El Sedemat también estableció recientemente un convenio con los hospitales y clínicas privadas del municipio, para acompañar a los gremios empresariales de la ciudad y diseñar políticas viables que permitan superar las dificultades generadas por la COVID-19.

