Sedemat cierra temporalmente Saint Venezuela por evasión fiscal

Periodista: Nohelis Dávila

Oficina de Comunicación e Información

Por evadir la declaración de impuestos municipales como propaganda, publicidad y servicios municipales e incumplir los lapsos previstos para informar sobre alteraciones en el negocio o actividad, el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat), cerró temporalmente la empresa Saint de Venezuela que opera en Maracaibo.

La medida fue tomada por el Sedemat, luego de realizar un proceso de verificación del deber formal y la cancelación de impuestos municipales de la empresa Saint Venezuela, a través del cual se detectó la carencia de documentos legales y formales, además de la evasión en la declaración y pago de los tributos municipales por parte de la empresa.

La acción ilícita del contribuyente, conllevó a Sedemat a ejecutar una sanción según lo establecido en el artículo 149 de la ordenanza sobre Licencia e Impuesto a las Actividades Económicas, Comerciales, Industriales, de Servicio y de Índole Similar.

Estos operativos se llevan a cabo en el municipio Maracaibo, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los deberes formales y garantizar el pago de tributos municipales que permite el crecimiento urbano de la ciudad.

