Sedemat exonera todo el 2020 el pago de impuestos a la Cámara Hotelera del Zulia

Con el fin de proteger al sector productivo, empresarial y prestador de servicios en Maracaibo ante la pandemia, el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat) firmó un convenio con la Cámara Hotelera del Zulia que exonera a todos sus miembros del pago de Impuesto sobre Inmuebles Urbanos, Servicios Municipales, Publicidad y Propaganda.

El documento firmado entre ambas partes, establece que todos los integrantes del gremio hotelero podrán disfrutar del beneficio desde enero hasta diciembre 2020, como parte del esfuerzo que se realiza para reactivar la economía en el municipio.

La presidenta de la institución, Elvira Pradelli calificó de importante la decisión tomada por el Sedemat y agradeció el apoyo brindado a los afiliados, en tiempos tan difíciles.

Cabe destacar que este es el tercer convenio que firma el Sedemat con empresarios de la ciudad, para acompañar y resguardar a todos los gremios del municipio con políticas viables que permitan superar los obstáculos generados principalmente por la pandemia.

Periodista: *Nohelis Dávila* *Oficina de Comunicación e Información*

Sedemat exonera todo el 2020 el pago de impuestos a la Cámara Hotelera del Zulia was last modified: by

En : Gobierno