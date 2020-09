Sedemat realiza jornada para retirar tarifa de gas a contribuyentes que no tienen el servicio

Periodista: Nohelis Dávila

Oficina de Comunicación e Información

Con el objetivo de disminuir los impuestos municipales, el Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat), inició una jornada especial para retirar la tarifa del gas doméstico a los contribuyentes que no cuentan con ese servicio.

La jornada, que se realiza en la Cámara de Comercio de Maracaibo a través de un convenio con sus agremiados, se mantendrá durante todo el mes de septiembre para que los interesados puedan retirar el servicio de gas en caso de no poseerlo.

Durante el proceso, serán ajustados los impuestos por servicios municipales, según los metros cuadrados de cada comercio e inmueble que ejerce actividad económica dentro del municipio, por lo que los agremiados deberán consignar el título de propiedad, el Registro de Información Fiscal (RIF), y una copia de la cédula de identidad.

Los contribuyentes en condición de alquiler, deberán presentar el contrato de arrendamiento que especifique los metros cuadrados del inmueble, para que el Sedemat trámite el Registro de Referencia de Inmueble (RRI), que asociará al comercio con los metros cuadrados correspondientes, y de esta manera, calcular el valor de sus impuestos.

En la jornada también se podrán cancelar los impuestos municipales para que el contribuyente cumpla con su deber y compromiso con Maracaibo.

