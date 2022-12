Estados Unidos afirma que «con y sin título 42» seguirán deportando a quien entre ilegalmente

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó en un comunicado que después del 20 de diciembre dejará de aplicarse el Título 42, debido a una resolución judicial, pero aseguró que se seguirá expulsando a los migrantes en virtud de otra política conocida como Título 8.

«Quisiera ser claro sobre esto: con o sin Título 42, las personas que no puedan establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsadas», dijo el encargado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

¿A partir de que fecha se aplicará el Título 8?

El Título 8, que se aplicará a partir del 21 de diciembre, también contempla «procesos de expulsión acelerada» y comporta consecuencias como «la prohibición de reingreso por cinco años de las personas que sean expulsadas» declaró Mayorkas hace pocas horas.

El responsable de política migratoria lanzó esta advertencia porque cree que «los contrabandistas difundirán información incorrecta para aprovecharse de los migrantes vulnerables» tras el fin del Título 42.

Venezolanos atrapados en la frontera rompen las barricadas y pasan a EEUU.

Más de 1.500 personas cruzaron el pasado lunes por la noche el fronterizo río Bravo y se entregaron a las autoridades estadounidenses en la ciudad de El Paso (Texas).

Ante las críticas de las autoridades locales, que se sienten desatendidas por el Gobierno de Joe Biden, Mayorkas reivindicó la «labor prudente de planificación y ejecución» del DHS en la frontera.