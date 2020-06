Según 5g Américas: Pandemia de COVID-19 resalta importancia de la educación virtual como parte de la digitalización de América Latina

La segunda entrega de “Diálogos para la Transformación Digital. Educación desde lo presencial hasta lo virtual” refleja cómo el sector educativo se adaptó ante la pandemia del Covid-19 y se explican las diferencias entre la educación presencial y la virtual, en un interesante diálogo entre José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas, y la experta en educación Martha Castellanos.

Buenos Aires, 2 de junio de 2020 – La pandemia del COVID-19 generó, entre muchas preocupaciones a los gobiernos, el interrogante sobre qué tipo de educación se brindará a los estudiantes de América Latina. El gran desafío planteado es cómo mantener la continuidad pedagógica, privilegiando la salud de los niños y evitando los contagios. Sobre estos temas giró la nueva edición de “Diálogos para la Transformación Digital. Educación desde lo presencial hasta lo virtual”, documento publicado por 5G Americas en Brecha Cero.

Del debate participaron Mg. Martha Castellanos, vicerrectora académica de la Fundación Universitaria del Área Andina y Coordinadora General de Colombia de Aprende Virtual, y Mg. José F. Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas. En la charla se debatió sobre las diferencias entre la enseñanza presencia y virtual, las políticas públicas más aptas para llevar adelante este tipo de iniciativas, el rol de los docentes y los distintos acercamientos de acuerdo al nivel educativo de los estudiantes.

“El futuro se muestra esperanzador, pues gracias al COVID-19 muchas personas en posiciones de autoridad a través de América Latina se han dado cuenta de que aquello que por décadas les vienen murmurando sobre la importancia de las redes de telecomunicaciones para impulsar la educación tiene mucho de verdad” explicó José Otero.

En el documento se remarca el rol del docente ante los nuevos desafíos que propone la pandemia, la importancia de la adaptación a los nuevos requerimientos de los estudiantes y la virtualidad, así como también las tareas adicionales que tuvieron que afrontar a partir de la pandemia y el confinamiento. Además, se problematiza sobre la adaptación de los alumnos, las condiciones de acceso, y los esfuerzos que se realizaron desde el sector público y privado para reducir la brecha digital, que también pasó a ser educativa.

Para leer la conversación completa de “Diálogos para la Transformación Digital. Educación desde lo presencial hasta lo virtual”, descargue el documento aquí.

