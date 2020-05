Según ACEP: Racionamiento eléctrico en los Andes impide a estudiantes universitarios continuar educación virtual

Racionamiento eléctrico en los Andes impide a estudiantes universitarios continuar educación virtual

Por los continuos cortes eléctricos en los Andes venezolanos, los estudiantes universitarios no pueden cumplir con las actividades académicas asignadas de manera virtual, a causa de la cuarentena por la pandemia del Covid-19.

El bachiller Cristhian Rodríguez, Secretario General de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes (FCU-ULA), indicó que en muchos sectores los cortes eléctricos suman hasta 18 horas diarias, lo cual impide la conexión a internet, y por ende, las clases en línea. Esto aunado al déficit en los servicios básicos que afecta aún más al sector universitario y en general a la población venezolana.

Rodríguez indicó que “el Ministerio de Educación Superior recomendó a las universidades autónomas las clases virtuales. Sin embargo en la región andina, que incluye los estados Táchira, Mérida y Trujillo, donde tiene presencia nuestra máxima casa de estudios, están haciendo un racionamiento eléctrico de aproximadamente 18 horas diarias” en algunas comunidades.

El secretario general de la FCU comentó que varios movimientos estudiantiles de la casa de estudio han realizado encuestas en las redes sociales para determinar la disposición de los estudiantes por terminar o continuar de cursar sus materias utilizando los medios de comunicación y/o herramientas digitales. Ellas arrojaron que “los estudiantes quieren seguir avanzando, pero ante la contingencia no pueden”.

Al respecto agregó que “en sesión de Consejo Universitario se afirmó que harán el llamado a actividades cuando se levante la cuarentena”. Por tal motivo, los estudiantes no tienen la obligación de presentar las actividades ni evaluaciones si no tienen la posibilidad de conectarse por los distintos problemas mencionados.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a la comunidad universitaria a tener consideración y conciencia sobre las distintas realidades por las que puede pasar un estudiante para culminar con éxito su semestre y por ende su carrera.

