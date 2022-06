Según Aníbal Sánchez, “La mitad de Venezuela no se identifica con los partidos políticos”

Aníbal Sánchez “Mitad del país no se identifica con los partidos, 63% prefiere un presidente que no se de las corrientes”

CARACAS, VENEZUELA.- Las redes sociales han pasado a ser el medio de comunicación social utilizado por el 46% de los venezolanos; entre estas el whatsapp sería lo preferido por el 30%, así lo recogen el estudio de opinión de Datincorp del Mayo.

El tema de mejoría económico del país, es compartido por la mitad de la población, ha sido centro de debates, explicó el Analista Político Anibal Sánchez Ismayel, que dicho estudio revela “que solo un 44% percibe una ligera mejoría en su calidad de vida”

El 62% de los entrevistados en el estudio, de 1.200 muestras nacionales, manifiesta no tener confianza en el liderazgo político. “El 63% es del criterio que el presidente ideal no debe ser ni chavista ni de oposición”.

48% de los ciudadanos, no se siente identificado con ningún partido político, entre los que si lo hacen 24% lo es con el PSUV; 7% con Acción Democrática, 6,5% con UNT y 3,8% PJ.

Agregó, Sánchez en sus redes sociales, mientras Maduro tiene un porcentaje de confianza en 16,8% por la Oposición el que más tiene es Rósales con 8,8%, Maria Corona 8,6% y Capriles con 3,7%; en el caso de Guaidó es de 2%, Prosperi 1,4%, Duque solo 1%.

Al consultar sobre la valoración de la gestión del presidente, resulta negativa para el 62%. Para el 48% ninguno de los Diputados ha tenido un buen desempeño, aunque entre los mejores evaluados está Jorge Rodríguez con 12%.

Otro aspectos que colmó el espacio en las redes, fue la flexibilidad de algunas sanciones a las empresas, está postura es compartida por el 68%, según la encuesta estudiada.

Al indagar sobre los aspectos en que se debe abocar la oposición, 37,2% piensa que debe ser el tema de la unidad, para el 25% el plan de gobierno y el 21% es de la idea de primarias.