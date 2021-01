Según Bloomberg, Elon Musk ya superó a Jeff Bezos como el hombre más rico del mundo.

Incluyendo las ganancias del jueves en las acciones de Tesla, Elon Musk de 49 años, tenía un patrimonio neto de más de 188 mil 500 millones de dólares, mil 500 millones de dólares más que Bezos, según el reporte.

La fortuna personal de Musk se ha visto impulsada por el aumento de más de ocho veces de las acciones de Tesla, que se convirtió el año pasado en el fabricante de autos más valioso del mundo.

Musk tiene una participación del 20% en la automotriz y cerca de 42 mil millones de dólares en opciones sobre acciones sin ejecutar, según el reporte de Bloomberg.

Las acciones de Tesla subieron un 7,4% el jueves, a un récord de 811,61 dólares.

Sin embargo, la lista de mutimillonarios de Forbes dijo que Musk aún está detrás de Jeff Bezos, de Amazon por siete mil 800 millones de dólares.

Musk, quien cofundó y vendió la empresa de pagos por internet PayPal Holdings Inc, lidera ahora algunas de las empresas más futuristas del mundo.

Además de Tesla, dirige la empresa de cohetes SpaceX y Neuralink, un emprendimiento que está desarrollando interfaces cerebro-máquina de ancho de banda muy alto para conectar el cerebro humano a las computadoras.

Temas relacionados:

En : Economía