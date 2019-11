Según Ecoanalítica: 86 por ciento de las transacciones comerciales en Maracaibo son en dólares

La economía de Venezuela está cada vez más dolarizada, y más de la mitad de las transacciones minoristas se realizan ahora en moneda estadounidense, según un estudio.De acuerdo con un informe publicado por la agencia especializada en economía, Bloomberg, ee estima que el 54% de todas las ventas en Venezuela el mes pasado fueron en dólares, según una encuesta realizada por Econoalitica, una firma de investigación con sede en Caracas.

Según el estudio, en Maracaibo, la segunda ciudad más grande del país, alrededor del 86% de todas las transacciones se realizaron en dólares. La ciudad ha sido la más afectada por los apagones. El dato de Ecoanalítica es superior al aportado por la firma Consultores 21 que cifró en 54% el promedio de operaciones que en la capital zuliana se dan en dólares.

De hecho, todas las líneas de repuestos automotores, línea blanca, ropa, calzado, inmuebles, vehículos, alimentos, servicios profesionales y hasta mano de obra no calificada se paga en divisas en Maracaibo o al menos su cálculo es en base al precio del dólar no oficial.

Más de cuatro millones de venezolanos han emigrado en los últimos años para escapar de la crisis económica, y muchas de sus familias en sus hogares ahora sobreviven gracias a las remesas que envían. Esto ha causado una brecha en el nivel de vida entre quienes tienen acceso a divisas y quienes no, dijo Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalitica.

«Venezuela vive en una economía dominada por las transacciones en dólares», dijo Oliveros a los periodistas. «Esto excluye a aquellos que solo tienen acceso a bolívares, cuya capacidad para comprar cosas está severamente restringida».

La reciente relajación de los controles de precios ha llevado a un auge de las importaciones de productos, desde Nutella a Heineken, vendidas en moneda extranjera. Pero los productos se venden a precios que pocas personas que dependen de los salarios en moneda local pueden pagar, en un país donde el salario mínimo mensual es de aproximadamente $ 6.

Casi todos los electrodomésticos en Venezuela ahora se compran en dólares, al igual que más de la mitad de las ventas de ropa, repuestos para automóviles y alimentos, según la encuesta.

Según Ecoanalítica: 86 por ciento de las transacciones comerciales en Maracaibo son en dólares was last modified: by

En : Noticias Nacionales