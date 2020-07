Según el OVSP 60% de los venezolanos no tienen calidad en los servicios de agua y comunicaciones en la cuarentena.

Durante los meses de abril y mayo de 2020, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos realizó una nueva encuesta en 10 de las principales ciudades del país (Caracas, Valencia, Punto Fijo, Maracaibo, Barinas, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Barcelona, Porlamar y Barquisimeto) a los fines de conocer la percepción ciudadana sobre varios de los servicios públicos y si su desempeño se ha mantenido a la altura de las nuevas necesidades que implica el distanciamiento social que supone la prevención del COVID-19, obteniéndose que más del 60% de los consultados no dispone de servicios con la calidad necesaria para afrontar el confinamiento.

Como parte de los resultados, con relación al servicio de agua, el 64,7% de los encuestados refirió no recibirlo en cantidades suficientes para mantener las prácticas de higiene preventivas ante el COVID-19. Las ciudades que obtuvieron los mayores índices donde los consultados expresaron no contar con el recurso necesario, fueron Punto Fijo (85%), Porlamar (77%), Maracaibo (76%) y Ciudad Bolívar (67%). Consistentemente, estas urbes también presentaron los porcentajes más complejos en la frecuencia de recepción de agua y los más bajos niveles de aceptación del servicio.

Sobre los servicios de telecomunicaciones, el internet en el hogar cobra especial relevancia para afrontar las condiciones de aislamiento y distanciamiento del actual contexto, toda vez que se han estandarizado los trabajos a distancia y el confinamiento exige mayor uso del servicio. Este escenario se da en un período en que el nivel de aceptación que tienen los usuarios sobre el internet que reciben en su hogar disminuye en 4 puntos porcentuales, pasando de 44% de valoración positiva diciembre de 2019 a 40% en abril del 2020.

Asimismo, el 62,2% de los usuarios del servicio de Internet consideró que no cuenta con un servicio con la suficiente capacidad para poder realizar actividades como trabajar a distancia y/o recibir clases en línea, modalidades que se han incorporado en las rutinas familiares por medidas de seguridad.

San Cristóbal, con el 67,5% de los usuarios, ocupa la primera posición de urbes donde el desempeño del servicio de internet dificulta realizar actividades a distancia, seguida por Barquisimeto con 66,2% y luego Valencia con 65,9%. Sin embargo, Maracaibo arrojó los menores índices en esta categoría con 54,5%, en parte debido a la reciente presencia de nuevas empresas privadas proveedoras de internet que garantizan servicios más eficientes a los previamente observados en esta localidad.

Un comportamiento similar al servicio de Internet se pudo apreciar con el de datos móviles, el cual representa un gran pilar para mantener las comunicaciones en los hogares durante este proceso de distanciamiento.

No obstante, los niveles de aceptación en sus usuarios han disminuido desde el año pasado y se han acentuado en los últimos cuatro meses, donde la valoración positiva disminuyó en 10 puntos porcentuales en este lapso, llegando a una condición en la que solo una tercera parte de los usuarios lo valoró positivamente.

En este sentido, 57,8% de usuarios consideró que su servicio de datos móviles no tiene la calidad suficiente para mantenerse informado y comunicado ante la actual coyuntura de distanciamiento social. Barinas y San Cristóbal arrojaron que un 68% de los consultados, presentan dicha condición, seguidas por Barquisimeto con 63%.

Por su parte, Maracaibo, Porlamar y Valencia, con alrededor de 54%, sumándose Caracas con 50%, son las urbes donde se observaron los menores índices de usuarios con dificultades en su servicio de datos móviles.

Para conocer más detalles de este último levantamiento, el OVSP invita a una serie de foros virtuales que se estarán realizando durante el mes de junio, debido al distanciamiento social y las medidas preventivas de obligatorio cumplimiento en el país, ante la presencia del COVID-19. Para más detalles, visita la página web: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización. Twitter e Instagram: @observatoriovsp.

El 30 de junio de 2020, el OVSP estará haciendo el lanzamiento de la Exposición Fotográfica Virtual “Servicios Públicos… una mirada” y a su vez la presentación pública del libro: “Servicios Públicos desde una mirada ciudadana”; dicho evento será realizado a través de la plataforma Zoom, por lo que las personas interesadas podrán suscribirse a través del correo ovsp.info@gmail.com.