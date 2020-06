Según el OVSP: 64% de los ciudadanos no cuentan con agua para la higiene preventiva ante el COVID-19

Fuente: Comunicaciones OVSP

Caracas, 05 de junio de 2020.- A partir del estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos durante los meses de abril y mayo de 2020, se determinó que un 64,7% de los habitantes de 10 de las principales ciudades evaluadas (Caracas, Valencia, Punto Fijo, Maracaibo, Barinas, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Barcelona, Porlamar y Barquisimeto) no cuenta con suficiente agua potable para aplicar las medidas de higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a fin de enfrentar los efectos del COVID-19.

Según el estudio, 68% de los ciudadanos valoraron negativamente el servicio de agua, cifra que representó una desmejora de dos puntos porcentuales respecto a la encuesta realizada (también por el OVSP) en diciembre de 2019. Con estos resultados, se reafirmó una tendencia observada por la organización, de manera periódica, en la que el servicio de agua potable es el peor valorado por los ciudadanos.

Seguidamente, de acuerdo a la percepción de casi 70% de los usuarios encuestados, se determinó que la principal dificultad que identifican los ciudadanos en la prestación del servicio de agua es su inconstancia, y no poder recibir el recurso a pesar de estar conectados a la red de acueductos.

En lo relativo a la recepción del suministro de agua, solo el 14% del total consultado indicó recibir el recurso de forma continua, mientras 9% la recibe a diario, pero con restricciones de horario. Por otra parte, el 42% señaló que recibe el servicio de 1 a 5 días a la semana, otro grupo de 24% de 1 a 2 veces al mes y finalmente, un 11% indicó que no llega agua a su hogar.

Con respecto a los resultados particulares por ciudades, Punto Fijo figuró como la urbe con mayores dificultades al mostrar los más bajos niveles de valoración positiva en la calidad del servicio de agua con apenas 12%, seguida por Maracaibo con 23% y Ciudad Bolívar, junto a Porlamar, ambas con 24%.

Estos bajos niveles de valoración, son consistentes con las proporciones más elevadas de usuarios que indicaron no recibir agua en su hogar, oscilando alrededor del 30% en Punto Fijo y Ciudad Bolívar, la capital zuliana con 17%; mientras que en Porlamar 46% señaló recibirla 1 vez al mes. En contraste, se apreciaron mejores condiciones en ciudades como Barcelona, San Cristóbal y Barinas en donde la valoración positiva de los ciudadanos registró cifras entre el 48% y 42% respectivamente.

En medio de la actual pandemia por el COVID-19 contar con agua suficiente para cubrir los protocolos de higiene cobra una relevancia mayor de lo habitual. Bajo este contexto, se pudo observar que solo un poco más de un tercio de los encuestados logra cumplir esta condición. Según los resultados explicados hasta ahora, la situación varía en cada una de las ciudades evaluadas, determinándose que el poder cumplir con las medidas de higiene recomendadas está vinculado con la calidad del servicio y frecuencia de recepción de agua en los hogares. De esta manera, Punto Fijo (85%), Porlamar (77%), Maracaibo (76%) y Ciudad Bolívar (67%) son las ciudades en las que hay mayor proporción de hogares que indicaron no contar con agua en cantidad suficiente para cumplir con las medidas preventivas necesarias.

Agenda OVSP

En vista al llamado de “distanciamiento social” y las medidas preventivas de obligatorio cumplimiento en el país ante la presencia del COVID-19, el OVSP invita a una serie de foros virtuales que se estarán realizando durante el mes de junio para compartir más detalles sobre estos resultados. Para más detalles, visita la página web: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización. Twitter e Instagram: @observatoriovsp.

