Según expertos, el COVID-19 resalta precariedad en conectividad en América Latina

La primera versión de “Diálogos para la Transformación Digital. Brecha Digital, Estadísticas, Esquemas de Regulación” ya está disponible en BrechaCero.com, el blog de 5G Americas. El reporte presenta las reflexiones de tres expertos, protagonistas en el marco regulatorio de telecomunicaciones en sus respectivos países, sobre las implicaciones del COVID-19 para la transformación digital de la región.

BUENOS AIRES, 18 de mayo de 2020 – La pandemia del COVID-19 forzó a los gobiernos de América Latina a ajustar su acercamiento a temas de política pública. El sector de las telecomunicaciones está reaccionando de diferentes maneras para mantener la conectividad de los usuarios. Sobre estos temas, y la importancia de los datos se debatió en “Diálogos para la Transformación Digital. Brecha Digital, Estadísticas, Esquemas de Regulación”, documento publicado por 5G Americas en Brecha Cero.

La conversación tuvo como participantes al Mg. Oscar M. González de Argentina, Mg. Edgar Olvera Jiménez de México y Dr. Rodrigo Ramírez Pino de Chile, quienes fueron moderados por José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas. Entre los temas abordados, se incluye la importancia de la industria de las telecomunicaciones, la necesidad de impulsar la cobertura de infraestructura y los servicios digitales e implementar mejoras en la disponibilidad de información estadística del sector que permita identificar las localidades que precisan de mayor inversión en nuevas tecnologías.

“La industria telecomunicaciones está reaccionando de diversas formas en su esfuerzo por mantener conectados a sus usuarios. La conectividad va más allá de la provisión de servicios de teletrabajo o teleeducación, es una herramienta que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de distintas personas, entre el quedar contagiados de COVID-19 y el recibir noticias actualizadas que viabilizan una mejor convivencia mientras dure el estado de emergencia” explicó José Otero.

Los especialistas también recomiendan revisar la carga impositiva, en particular en momentos de emergencia, para poder impulsar la infraestructura y servicios digitales. Remarca que es necesario encontrar el equilibrio entre la oferta de servicio con alternativas viables que eviten la morosidad y eventual desconexión. Se subraya la importancia de liberar impositivamente a los servicios digitales para que sean más asequibles y lograr una mayor adopción de estos por parte de los quintiles económicos más bajos de la población.

Por otra parte, se aboga por una mejor política de transparencia de datos en el sector con el fin de alcanzar datos más fidedignos para que los Estados puedan desarrollar políticas públicas eficientes. También se recomienda más colaboración con el sector privado y otros sectores productivos. Finalmente, cabe destacar los comentarios que aluden a la búsqueda de un rol del Estado para la nueva era digital, y la necesidad de que los distintos actores del sector de telecomunicaciones impulsen nuevas políticas de infraestructura, conectividad, inversiones e inclusión digital.

Para leer la conversación completa de “Diálogos para la Transformación Digital. Brecha Digital, Estadísticas, Esquemas de Regulación”, descargue el documento aquí.

