Según la OMS, en 2023 hubo 10.3 millones de casos de sarampión a nivel global

14 de noviembre de 2024 | Atlanta/Ginebra – Se estima que en 2023 hubo 10,3 millones de casos de sarampión en todo el mundo, un aumento del 20 % con respecto a 2022, según nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. La cobertura de inmunización inadecuada a nivel mundial está impulsando el aumento de casos.

El sarampión se puede prevenir con dos dosis de la vacuna contra el sarampión; sin embargo, más de 22 millones de niños no recibieron su primera dosis de la vacuna contra el sarampión en 2023. A nivel mundial, se estima que el 83% de los niños recibieron su primera dosis de la vacuna contra el sarampión el año pasado, mientras que solo el 74% recibió la segunda dosis recomendada.

Se necesita una cobertura del 95% o más de dos dosis de la vacuna contra el sarampión en cada país y comunidad para prevenir brotes y proteger a las poblaciones de uno de los virus humanos más contagiosos del mundo.

“La vacuna contra el sarampión ha salvado más vidas que cualquier otra vacuna en los últimos 50 años”, afirmó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. “Para salvar aún más vidas y evitar que este virus mortal afecte a los más vulnerables, debemos invertir en la inmunización de todas las personas, sin importar dónde vivan”.

“El número de infecciones por sarampión está aumentando en todo el mundo, lo que pone en peligro la vida y la salud”, dijo la directora de los CDC, Mandy Cohen. “La vacuna contra el sarampión es nuestra mejor protección contra el virus y debemos seguir invirtiendo en esfuerzos para aumentar el acceso”.

Como resultado de las brechas mundiales en la cobertura de vacunación, 57 países experimentaron brotes de sarampión de gran magnitud o de gran impacto en 2023, que afectaron a todas las regiones excepto las Américas, y representaron un aumento de casi el 60% con respecto a los 36 países del año anterior. Las regiones de África, Mediterráneo Oriental, Europa, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental de la OMS experimentaron un aumento sustancial de los casos. Casi la mitad de todos los brotes de gran magnitud y de gran impacto se produjeron en la región africana.

Una cifra de muertes inaceptable debido al aumento de casos de sarampión

Los nuevos datos indican que, en 2023, unas 107.500 personas, en su mayoría niños menores de 5 años, murieron a causa del sarampión. Aunque se trata de una disminución del 8% respecto del año anterior, todavía mueren demasiados niños a causa de esta enfermedad prevenible. Esta ligera reducción de las muertes se debió principalmente a que el aumento de los casos se produjo en países y regiones donde los niños con sarampión tienen menos probabilidades de morir, debido a un mejor estado nutricional y al acceso a los servicios de salud.

Incluso cuando las personas sobreviven al sarampión, pueden sufrir graves efectos sobre la salud, algunos de los cuales duran toda la vida. Los bebés y los niños pequeños son los que corren mayor riesgo de sufrir complicaciones graves a causa de la enfermedad, que incluyen ceguera, neumonía y encefalitis (una infección que provoca inflamación del cerebro y posiblemente daño cerebral).

A medida que aumentan los casos de sarampión y los brotes, el objetivo mundial de eliminación, establecido en la Agenda de Inmunización 2030, se ve amenazado. A fines de 2023, 82 países habían logrado o mantenido la eliminación del sarampión en todo el mundo. Esta semana, se volvió a verificar que Brasil había eliminado el sarampión, lo que convirtió a la Región de las Américas de la OMS en una región libre de sarampión endémico. Con excepción de la Región de África, al menos un país en todas las regiones de la OMS ha eliminado la enfermedad.

Es necesario que los países y los asociados adopten medidas urgentes y específicas, en particular en las regiones de África y el Mediterráneo oriental, así como en los entornos frágiles, afectados por conflictos y vulnerables, para vacunar a todos los niños con dos dosis de la vacuna contra el sarampión. Para ello es necesario establecer y mantener programas de inmunización sistemática de alto rendimiento y realizar campañas de alta calidad y gran cobertura cuando esos programas aún no son suficientes para proteger a todos los niños.

Los países y los socios mundiales en materia de inmunización también deben fortalecer la vigilancia de las enfermedades, incluida la Red Mundial de Laboratorios de Sarampión y Rubéola (GMRLN). Una vigilancia sólida de las enfermedades es fundamental para optimizar los programas de inmunización y detectar y responder rápidamente a los brotes de sarampión a fin de mitigar su magnitud y su impacto.

Según la OMS, en 2023 hubo 10.3 millones de casos de sarampión a nivel global was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí