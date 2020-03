Según Mike Pence, EEUU tendrá una vacuna para el COVID-19 a finales de 2020, VIDEO

Mientras cada día que pasa mueren más personas por el coronavirus chino COVID-19 y cada hora cuenta para lograr contenterlo, el vicepresidente de EEUU, Mike Pence aseguró que tendrán una vacuna para el coronavirus a finales de 2020.

Hay que estar bien claros al respecto, una vacuna no es una cura, lo que anuncia Mike Pence es una posible vacuna, dentro de unos meses. Una cura es un tratamiento para cuando ya el virus ha infectado al individuo, algo totalmente distinto y cosa que tampoco hay en este momento ni se avizora en el tiempo que aparezca.

Funcionarios estatales emitieron un breve comunicado de prensa sin dar detalles y anunciaron una conferencia de prensa, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

La persona murió en el Centro Médico EvergreenHealth, anunció Kayse Dahl, portavoz del centro de salud, sin ofrecer mayores detalles.

«Se han identificado más personas con la infección, una de las cuales murió», dijeron funcionarios de salud del estado y del condado de King en el comunicado. Sin embargo, no dijeron cuántos casos nuevos hay.

Lamentablemente la curva de infectados y muertos por el coronavirus no se detiene y avanza de forma exponencial..

