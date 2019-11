Según Mike Pence, Maduro debe irse para que el pueblo de Venezuela prospere

WASHINGTON.- A través de su cuenta en Twitter, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que Venezuela merece un futuro seguro, democrático y próspero, por lo cual insistió que Maduro debe irse del poder.

Pence reiteró este lunes el apoyo de su país al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

“EEUU está con el presidente Juan Guaidó y todos los venezolanos en su lucha por libertad. Venezuela merece un futuro seguro, democrático y próspero. Sin ningún reclamo legítimo al poder, Maduro debe irse. ¡El pueblo oprimido de Venezuela merece volver a prosperar!”, escribió el funcionario.

Acerca de Mike Pence:

Michael Richard Pence (Columbus, Indiana; 7 de junio de 1959) es un político estadounidense, miembro del Partido Republicano y de orientación conservadora quien, desde el 20 de enero de 2017, es el 48.° vicepresidente de los Estados Unidos. Fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos entre 2001 y 2013 y gobernador de Indiana entre 2013 y 2017. Su nombramiento como vicepresidente de los Estados Unidos se produjo tras la victoria de su compañero de fórmula Donald Trump en las elecciones de 2016.

Nacido y criado en Columbus, Indiana, se graduó de Hanover College y obtuvo una licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho Robert H. McKinney de la Universidad de Indiana para luego dedicarse a la práctica privada. Después de perder dos intentos para un escaño en el Congreso en 1988 y 1990, se convirtió en un presentador de programas de radio y televisión de orientación conservadora entre 1994 y 1999. Fue elegido para el Congreso de los Estados Unidos en 2000 y representó el segundo distrito congresional de Indiana y el sexto distrito congresional de Indiana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de 2001 a 2013. Se desempeñó como presidente de la Conferencia Republicana de la Cámara de 2009 a 2011.

Se describió a sí mismo como un «conservador de principios» y partidario del movimiento Tea Party afirmando que es «un cristiano, un conservador y un republicano, en ese orden». Se ha manifestado y promovido políticas en contra del aborto,de los derechos LGBT,del control de armas y en contra de las energías renovables.

Según Mike Pence, Maduro debe irse para que el pueblo de Venezuela prospere was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos