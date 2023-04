Estos son los seguros de Autos más económicos y confiables en Colombia

Si estás buscando un seguro para tu auto que sea barato y responsable, es importante que compares las diferentes opciones que ofrece el mercado.

No todos los seguros son iguales, ni tienen las mismas coberturas, beneficios y precios.

Por eso, en este artículo te vamos a mostrar algunos de los seguros para autos más baratos y responsables en Colombia, según el tipo de vehículo, el perfil del conductor y las necesidades de protección.

Seguros para autos más baratos y responsables según el tipo de vehículo

El tipo de vehículo que tengas influye en el precio del seguro, ya que depende del valor comercial, el modelo, la marca, el año y el estado del mismo.

Por lo general, los vehículos más nuevos, más costosos y más propensos a sufrir robos o daños tienen un seguro más caro que los vehículos más viejos, más económicos y más seguros.

Según el tipo de vehículo, algunos de los seguros para autos más baratos y responsables en Colombia son:

Para carros particulares:

Seguro Todo Riesgo de Sura, Seguro Básico de Allianz y Seguro Responsabilidad Civil de Liberty.

Para carros públicos:

Seguro Responsabilidad Civil Extracontractual de Mapfre, Seguro Responsabilidad Civil Contractual de Equidad y Seguro Responsabilidad Civil Voluntaria de Colpatria.

Para motos:

Seguro Obligatorio SOAT de Axa Colpatria, Seguro Responsabilidad Civil de SBS Seguros y Seguro Todo Riesgo de Seguros Mundial.

Seguros para autos más baratos y responsables según el perfil del conductor

El perfil del conductor también afecta el precio del seguro, ya que depende de la edad, el género, la experiencia, el historial de siniestros y el uso que le dé al vehículo. Por lo general, los conductores más jóvenes, masculinos, con menos experiencia, con más siniestros y que usan el vehículo para fines comerciales tienen un seguro más caro que los conductores más mayores, femeninos, con más experiencia, con menos siniestros y que usan el vehículo para fines personales.

Según el perfil del conductor, algunos de los seguros para autos más baratos y responsables en Colombia son:

Para conductores jóvenes:

Seguro Joven Conductor de BBVA Seguros, Seguro Conductor Inteligente de Previsora y Seguro Conductor Responsable de Positiva.

Para conductores femeninos:

Seguro Mujer al Volante de AIG Seguros, Seguro Mujer Conduce Mejor de QBE Seguros y Seguro Mujer al Mando de La Previsora.

Para conductores con experiencia:

Seguro Conductor Experto de Allianz, Seguro Conductor Fiel de Sura y Seguro Conductor Estrella de Mapfre.

Seguros para autos más baratos y responsables según las necesidades de protección

Las necesidades de protección son las coberturas y beneficios que quieres tener en tu seguro, según el nivel de riesgo al que te expones y el presupuesto que tienes.

No todos los seguros tienen las mismas coberturas y beneficios, ni cubren los mismos eventos o daños. Por eso, es importante que elijas un seguro que se adapte a tus necesidades de protección y que te ofrezca una buena relación calidad-precio.

Según las necesidades de protección, algunos de los seguros para autos más baratos y responsables en Colombia son:

Para proteger tu vehículo:

Seguro Todo Riesgo con Franquicia Reducida de Liberty, Seguro Todo Riesgo con Deductible Variable de SBS Seguros y Seguro Todo Riesgo con Cobertura Amplia de Axa Colpatria.

Para proteger a terceros:

Seguro Responsabilidad Civil Extracontractual Ampliada de Equidad, Seguro Responsabilidad Civil Contractual Ampliada de La Previsora y Seguro Responsabilidad Civil Voluntaria Ampliada de BBVA Seguros.

Para proteger a los ocupantes:

Seguro Accidentes Personales Ocupantes de Sura, Seguro Asistencia Médica Ocupantes de Allianz y Seguro Gastos Médicos Ocupantes de QBE Seguros.

Como puedes ver, existen diferentes opciones de seguros para autos más baratos y responsables en Colombia

