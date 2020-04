Y en Semana Santa toca comer… Pescaditos Rebozados!

Si quieres un pescadito acompañado de una salsa tártara de pepinillos dulces con mostaza para que los sumerjas. Son riquísimos prepáralos con nosotros.

Ingredientes

3/4 de taza de Maizena® Fécula de Maíz Regular

1 cucharada de paprika

1 cucharada de Knorr® Suiza Caldo de Pollo

1/2 cucharadita de pimienta

4 piezas de filete de pescado

2 piezas de huevo

4 cucharaditas de Margarina Primavera® Cocina con Sal

2/3 de taza de Mayonesa Hellmann’s® Clásica

1 cucharada de mostaza Dijon

1 cucharadita de jugo de limón

3 cucharadas de pepinillo dulce, picado

Preparación

Combinar Maizena® Fécula de Maíz Regular con la paprika, Knorr® Suiza Caldo de Pollo y pimienta negra.

Pasar los filetes de pescado por la mezcla anterior y posteriormente en el huevo batido. Cocinar cada filete con 1 cucharadita de Margarina® Primavera Cocina con sal en una sarten de teflón hasta que esté bien dorado por ambos lados.

Para el aderezo, mezclar Hellmann’s® Clásica con la mostaza, jugo de limón y los pepinillos.

Servir.

