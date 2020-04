Abuela de 93 años pide cerveza para pasar la cuarentena y su marca favorita le envía varias cajas gratis!

Olive Veronesi, una abuela de 93 años fue fotografiada en la ventana de su casa, con una gran sonrisa, mientras con una mano mostraba un cartel con grandes letras en el que se leía «¡Necesito más cerveza!», y con la otra sostenía una lata de su marca favorita.

El pedido de Veronesi era para que le suministraran su bebida favorita mientras cumple el protocolo de distanciamiento social y la cuarentena por el coronavirus.

Sucedió en Pensilvania, Estados Unidos. La imagen se hizo viral, aunque según la prensa, el mensaje era para su hija y sus vecinos,

En el sitio web lmneuquen.com se dijo: La publicación se hizo tan popular en las redes sociales en Estados Unidos que ocupó todos los titulares de los grandes medios. Finalmente, ante la masiva atención que recibió su pedido, una empresa cervecera salió al rescate de Veronesi y le regaló 150 latas que dejaron en la puerta de su casa.



Así, los representantes de la cerveza Coors Light le entregaron 10 paquetes de 15 latas en la puerta de su casa, informó la estación de noticias KDKA.

La abuela dijo: «Ya estaba en mis últimas 12 latas, tomo una cerveza todas las noches. Tiene vitaminas, es buena para las personas, siempre y cuando no se consuma en exceso», aclaró y posó con todas las latas de cerveza que recibió como regalo mientras tomaba una de ellas.

Aunque algunos consideraron que no era prioridad, la mayoría indicó que es bueno que las empresas colaboraran con sus productos de la mejor forma posible para que las personas se quedaran tranquilos y sin ansiedad en sus casas, hasta poder salir de forma segura.



