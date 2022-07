«Señora» lo nuevo de Tito Nieves

Miami, FL, (@MinayaPR) El salsero boricua Tito Nieves presenta su nuevo sencillo titulado “Señora” disponible desde este 25 de febrero en todas las plataformas digitales.

«Estoy muy emocionado en presentar este nuevo sencillo como homenaje a todas las suegras del mundo. Espero que sea el agrado de todos» expresó El Pavarotti de la Salsa, como se le conoce en la industria.

Este nuevo sencillo fue escrito por Freddy Sánchez, con la producción musical de Gino Picart bajo el sello discográfico Tito Nieves Creation.

El tema se estrena en conjunto con su vídeo musical grabado en la Florida bajo la dirección de Héctor Ramos de Freedom Films y Janette Nieves de Tito Nieves Creation.

Luego de 50 producciones discográficas, el artista puertorriqueño lanzó recientemente su álbum «Legendario», que incluye 8 de sus más grandes éxitos como solista, esta vez con grandes arreglos y producción del colombiano Diego Galé, uno de los productores de música tropical más reconocidos.

Esta producción muestra todo su arte y dedicación a la hora de componer e interpretar sus canciones, que lo han colocado en la lista de los grandes de la Salsa de todos los tiempos.

Este álbum hace alusión al legado e impacto cultural de estas canciones en la historia moderna de la música latina, homenajeando a la verdadera salsa romántica, con grandes arreglos de violines y percusiones.

Reconocido como uno de los salseros más importantes del mundo, Tito Nieves sigue celebrando más de 45 años de carrera con nuevos éxitos, convirtiéndose en una leyenda viva de la salsa.

Comenzó su carrera en los 70s cantando junto a Orquesta Cimarrón, Conjunto Clásico, Héctor Lavoe y luego como solista creando grandes hits como «Fabricando Fantasías», «I Like It Like That», «De Mí Enamórate» y más.