“Sentencia” el más reciente sencillo del salsero Edwin “El Calvito” Reyes

Rep. Dom. (16 de marzo de 2022).- El salsero boricua Edwin “El Calvito” Reyes arranca este año con un nuevo corte musical que lleva por nombre “SENTENCIA”. Una canción con elementos de música africana, fusionándose con el son montuno que va acompañado de violines con un sonido elegante y diferente.

La letra es del gran escritor Edgardo Irizarry y los arreglos musicales del cantautor cubano Pedro Jesús, en colaboración con el venezolano Ronald Quiroz.

“Sentencia” habla de un hombre que se escapa de un amor tormentoso, en que durante años existe el castigo y la mentira. Luego al darse cuenta de que su pasado fue un engaño, se sintió libre al fugarse de la cárcel de ese amor”. – Edwin “El Calvito” Reyes.

Por consiguiente, “Sentencia” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip se puede apreciar a través del siguiente enlace:

Cabe destacar, el pasado año Edwin “El Calvito” Reyes entró en las listas internacionales de la Salsa con tres temas: ESTO ES SALSA NUEVA (Arreglo del Fenecido Profesor, Don Tommy Villariny), FUISTE TU (En colaboración con Izis “La Enfermera de la Salsa”) y AMOR DE ACTUALIDAD (En colaboración con Lluvia Y Sus Soneros de Colombia). Hoy, con “SENTENCIA” siendo este su primer tema del 2022, espera que llegue al corazón del salsero oyente y al gusto de los bailadores.