La tradicional bebida que engalana la cena o velada navideña llamada ”ponche de crema” se prepara con una receta fácil y sencilla, sólo se necesitan pocos ingredientes y algunos minutos para disfrutar de una buena bebida.

Es por ello que la chef Maritza Vargas, Coordinadora del Centro Educativo Gastronómico “Alejandro Magno”, con más de 25 años de experiencia en la profesión y métodos culinarios, preparó un excelente ponche de crema, cuyo método utilizado le explicaremos paso a paso.

Para preparar un litro de ponche de crema necesita:

-700 grs. de leche condensada.

-600 grs. de leche evaporada.

-12 yemas (aprox. 210 grs)

-Ron al gusto.

Como herramientas de trabajo, un bowl grande, unas cuantas paletas plásticas y un batidor.

Primero se comienza colocando el bowl en la mesa, en él se vierten los 700 grs. de leche condensada y se unen con los 600 grs de leche evaporada. se pone en baño de maría unos minutos mientras se bate rápido y con premura hasta que ambos ingredientes se mezclen (aproximadamente 4 o 5 minutos cerciorándose de que no queden grumos).

Posteriormente, cuando ya la mezcla está unida y no está muy caliente (se promedia con la yema del dedo, debe estar a una temperatura tibia soportable) se procede a verter las yemas y a batirlas para que se unan a la mezcla.

En esta parte de la bebida por la temperatura de cocción, las yemas se cocinan garantizando que el ponche de crema pueda durar hasta 2 meses en refrigeración.

Luego de 6 u 8 horas en refrigeración, el ponche se torna un poco espeso ya que logra la contextura deseada, es el momento en el que se coloca en el vaso de la licuadora y se le agrega el ron, este último se agrega de acuerdo al gusto de la persona que fabrica el ponche, también hay casos en que se le agrega un poco de nueces, ciruelas pasas o almendras para darle un toque de originalidad.

Cómo preparar ponche de crema was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí