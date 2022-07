Sergio Márquez , El Monje de Camoruco lo cuenta todo sobre las encuestas presidenciales 2024

Sergio Márquez , El Monje de Camoruco lo cuenta todo sobre encuestas presidenciales 2024

VALENCIA, VENEZUELA.-Los diferentes estudios de opinión presentados recientemente, revelan que un 61 % de los venezolanos señaló que no votaría por ningún candidato de la oposición; sin embargo, un 83% expresó su firme intención de tampoco sufragar por el gobernante partido PSUV; mientras que, 76% dejo entrever que participaría en las elecciones presidenciales, siempre y cuando haya un candidato unitario del sector que adversa a Nicolás Maduro.

La firma Hinterlaces por ejemplo, presenta dentro del resultado de las preguntas hechas a los ciudadanos, que éstos indicaron que: 13% votaría por Lorenzo Mendoza, 7% por Manuel Rosales, 5% por María Corina Machado, 4% por Henrique Capriles, 2% por Juan Guaidó o Leopoldo López y 1% por Henry Ramos Allup o Antonio Ecarri; entre otros.

Además, manifestaron dentro de la encuesta, que el 85 % considera como opción «desfavorable» al líder opositor, Juan Guaidó; quien es secundado en estricto orden de desaprobación por 83 % de Julio Borges y Leopoldo López; Henrique Capriles y Henry Ramos Allup se ubican con un 82 %; Manuel Rosales en un 64 %; María Corina Machado en un 63 %.

De igual manera, Antonio Ecarri está en un 29 % de negativo para los ciudadanos; Gustavo Duque en un 24 % y Lorenzo Mendoza en un 12 % de los «desfavorables» para la población venezolana.

Otras firmas coinciden en el rechazo a los dirigentes políticos pero como dato interesante, reflejan que más o menos un 59% de los consultados prefiere que antes de elegir al posible candidato opositor, se deben producir una serie de acuerdos entre los aspirantes; entre los que destacan:

1. Un documento o pacto de gobernabilidad (incluyendo el programa de gobierno), elaborado por los dirigentes y candidatos de los partidos concurrentes a las primarias, los cuales deberían firmarlo como muestra de respaldo y compromiso para el futuro cumplimiento del mismo.

2. Solucionar lo inherente a la participación de los venezolanos que se encuentran en el exterior; tanto en las primarias, como también en las elecciones presidenciales.

3. Informar al país cual va a ser la data que se utilizará como registro electoral, para que quienes se decidan a participar en dicho proceso, puedan hacerlo sin ningún tipo de obstáculos.

4. La conformación de un organismo rector del proceso y un padrón electoral autónomo e independiente de los partidos políticos, para que se garantice la pulcritud de dicho proceso.

Como podemos observar, hay mucho trabajo por ejecutar previo a las anunciadas primarias para que los venezolanos que así lo deseen, puedan elegir al candidato presidencial de la oposición.

Por cierto, Henrique Salas Römer apareció en algunas encuestas como una alternativa para liderar un consenso o pacto de gobernabilidad.

FMI alertó peligro de recesión económica para 2022 y 2023

La jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, declaró que el 2022 será un año duro para la economía mundial, mientras que el 2023 probablemente será «aún más duro, con un mayor riesgo de recesión».

La gerente escribió en un informe, publicado este miércoles y titulado ‘Cómo puede responder el G20 ante un panorama económico cada vez más sombrío’, que «los indicadores recientes apuntan a un segundo trimestre débil», agregando que el organismo proyecta «una nueva rebaja del crecimiento mundial tanto para 2022 como para 2023».

Según sus palabras, «las perspectivas siguen siendo extremadamente inciertas». «Basta pensar en cómo una mayor interrupción en el suministro de gas natural a Europa podría sumir a muchas economías en recesión y desencadenar una crisis energética mundial», afirmó, haciendo hincapié en que se trata solo de uno de los factores que podrían empeorar la situación económica.

«Va a ser un 2022 duro, y posiblemente un 2023 aún más duro, con un mayor riesgo de recesión», reiteró a continuación.

En ese contexto, destacó que los países deben hacer todo lo posible para reducir el nivel de inflación. «La mayoría de los bancos centrales tendrán que seguir endureciendo la política monetaria de manera decisiva», indicó. De lo contrario, las naciones podrían «enfrentar una espiral destructiva de salarios y precios», tras lo cual se necesitaría «una contracción monetaria más contundente».

Además, reiteró que los Estados con un alto nivel de deuda «tendrán que endurecer su política fiscal». Esto «ayudará a reducir la carga de los préstamos cada vez más caros y, al mismo tiempo, complementará los esfuerzos de política monetaria para controlar la inflación», sostuvo.

En las condiciones de crisis, hay que adoptar medidas para apoyar a los hogares vulnerables que sufren «especialmente debido a los altos precios de la energía o los alimentos». «En este caso, las transferencias directas de efectivo han demostrado ser efectivas, en lugar de subsidios distorsivos o controles de precios que generalmente no logran reducir el costo de vida de una manera duradera», subrayó.

Mientras tanto, las acciones en cuestión deben ser «financiadas a través de nuevos ingresos o reducciones del gasto en otros ámbitos, sin incurrir en nueva deuda y evitando ir en contra de la política monetaria».

Georgieva destacó en el texto que el FMI está listo para ayudar a sus miembros, «ofreciendo análisis y asesoramiento individualizado, y un marco de concesión de préstamos».

Los Chismecitos de “Doña” Meche

¿Aceptará Henrique Salas Römer la solicitud que diversos sectores le han hecho para que se postule a la presidencia de la República?

Realmente interesante la decisión de María Corina Machado de participar en las primarias opositoras; siempre y cuando, se cumpla con ciertas condiciones fundamentales planteadas por su partido VENTE Venezuela.

¿Podrá Celio Celli reconquistar a los dirigentes y militantes de AD que en Carabobo se identifican con Henry Ramos?

Crece el rumor sobre la supuesta entrega de un presunto pez gordo a cambio de ciertas concesiones.