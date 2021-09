Series del Universo The Walking Dead regresan a Colombia en Octubre

Durante los paneles virtuales de la Comic-Con@Home, AMC anunció la fecha de las nuevas temporadas de las series del universo de TWD que llegarán a la pantalla del canal a partir del lunes 4 de octubre a las 10:00 pm (hora Colombia) con The Walking Dead: World Beyond y el lunes 18 de octubre a las 11:00 pm (hora Colombia) con Fear the Walking Dead.

FEAR THE WALKING DEAD – Temporada 7

Estreno el lunes 18 de octubre a las 11:00 pm, a un día de su lanzamiento en Estados Unidos.

Fear the Walking Dead – Séptima temporada

Adelanto 1:

Adelanto 2:

Ver el panel:

Moderado por Chris Hardwick (Talking Dead), el panel contó con el director de contenido del universo de TWD Scott M. Gimple, los showrunners y productores ejecutivos Andrew Chambliss e Ian Goldberg y los miembros del elenco Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Jenna Elfman, Christine Evangelista, Mo Collins y Karen David

THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND – TEM PORADA 2.

Estreno el lunes 04 de octubre a las 10:00 pm, a un día de su lanzamiento en Estados Unidos.

The Walking Dead: World Beyond – Segunda temporada – Adelanto:

Ver el panel: https://youtu.be/p_TOmjuwp64

https://youtu.be/p_TOmjuwp64 Moderado por Chris Hardwick , el panel de la serie contó con la presencia de Scott M. Gimple , el showrunner y productor ejecutivo Matt Negrete y los miembros del elenco Alexa Mansour, Aliyah Royale, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella, Annet Mahendru, Julia Ormond, Joe Holt y Jelani Alladin.

, el panel de la serie contó con la presencia de , el showrunner y productor ejecutivo y los miembros del elenco La segunda temporada contará con actores ya conocidos como Jelani Alladin, Natalie Gold, Joe Holt y Ted Sutherland.

El canal AMC puede verse en Colombia por: Claro (SD 707; HD 1707), Directv (SD 210; HD 1210), Movistar (SD 608; HD 873) y Tigo/Une (SD 49; HD 285).

