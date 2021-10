Servicio público: Familiares de paciente COVID solicitan ayuda para cubrir gastos médicos

Selín Navas Rodríguez, padre de familia de 43 años padece graves complicaciones debido al COVID-19 y a su condición de asma crónica, los gastos médicos hasta ahora han sido otra fuente de estrés para sus familiares, por ello, solicitan apoyo económico.

Al paciente deberán realizarle TAC de tórax, perfil COVID y rayos x; igualmente, requiere con urgencia Tocilizumab. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta bancaria y pago móvil:

Entidad: Mercantil

N° de cuenta: 01050060591060438798

Titular: Selín Navas

C.I: 14752262

Correo: selinnavas@gmail.com

Teléfono: 0424-4551808

