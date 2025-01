Los mejores servicios de streaming de películas en USA

Los mejores servicios de streaming de películas en Estados Unidos

El mercado de streaming en Estados Unidos es uno de los más competitivos y diversos, con opciones que van desde plataformas de pago con contenido exclusivo hasta servicios gratuitos con anuncios. Aquí te presento una lista de los mejores servicios de streaming para disfrutar de películas en 2025:

1. Servicios de streaming de pago más destacados

Netflix

Netflix sigue siendo uno de los líderes en el mercado gracias a su extenso catálogo de películas, series originales y contenido exclusivo. Su capacidad para producir éxitos globales como The Irishman o Glass Onion lo convierte en una opción imprescindible Netflix sigue siendo uno de los líderes en el mercado gracias a su extenso catálogo de películas, series originales y contenido exclusivo. Su capacidad para producir éxitos globales como The Irishman o Glass Onion lo convierte en una opción imprescindible HBO Max (ahora Max)

HBO Max es reconocido por su contenido de alta calidad, incluyendo películas de Warner Bros., DC Comics y producciones originales. Es ideal para quienes buscan cine de autor, clásicos y estrenos recientes . Disney+

Disney+ es la mejor opción para los fanáticos de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar. Además, ofrece contenido familiar y estrenos exclusivos como Encanto y Black Panther: Wakanda Forever. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video combina un catálogo diverso de películas y series con la posibilidad de alquilar o comprar títulos adicionales. También incluye producciones originales como Manchester by the Sea y The Tomorrow War. Apple TV+

Aunque su catálogo es más reducido, Apple TV+ se destaca por la calidad de sus producciones originales, como CODA (ganadora del Oscar) y The Tragedy of Macbeth. Es una excelente opción para quienes buscan contenido exclusivo y bien producido.

2. Servicios de streaming gratuitos

Pluto TV

Pluto TV ofrece una experiencia gratuita con películas, series y canales en vivo. Su modelo con publicidad permite acceder a contenido sin costo alguno y sin necesidad de registro. Tubi

Tubi es otra plataforma gratuita que cuenta con un catálogo amplio de películas y series. Es ideal para quienes buscan contenido sin pagar, aunque incluye anuncios. The Roku Channel

Este servicio gratuito ofrece una selección de películas y series populares, además de contenido exclusivo. Es una opción interesante para usuarios de dispositivos Roku .

3. Plataformas especializadas

Criterion Channel

Criterion Channel es perfecto para los amantes del cine clásico y de autor. Su catálogo incluye películas restauradas y colecciones temáticas que no se encuentran en otras plataformas. Shudder

Si eres fanático del cine de terror, Shudder es la mejor opción. Ofrece una amplia selección de películas de terror, thrillers y series exclusivas.

Conclusión

En Estados Unidos, la elección del mejor servicio de streaming depende de tus intereses y presupuesto. Netflix, HBO Max y Disney+ son ideales para quienes buscan contenido variado y de alta calidad. Si prefieres opciones gratuitas, Pluto TV y Tubi destacan por su accesibilidad.

Además, plataformas especializadas como Criterion Channel y Shudder son perfectas para cinéfilos con gustos específicos.

¡Hay algo para todos!

Los mejores servicios de streaming de películas en USA was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí