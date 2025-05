Sevilla Fútbol Club: La Garra Hispalense y la Conquista Europea

El Sevilla Fútbol Club, fundado en 1890, es uno de los clubes más antiguos y laureados de España, con una rica historia ligada a la ciudad de Sevilla y a su pasión por el fútbol. Conocido cariñosamente como «Los Nervionenses» por su ubicación en el barrio de Nervión, o «Los Rojiblancos» por los colores de su equipación, el Sevilla ha labrado su prestigio a base de trabajo, resiliencia y una impresionante capacidad para triunfar en las competiciones europeas.

Sevilla FC: Leyenda Europea, Corazón Andaluz.

Historia: Más de un Siglo de Pasión y Gloria

Los primeros años del Sevilla FC estuvieron marcados por su papel pionero en la introducción del fútbol en Andalucía. A lo largo del siglo XX, el club se consolidó como uno de los grandes de España, logrando su primer título de liga en la temporada 1945-46. Sin embargo, ha sido en el siglo XXI cuando el Sevilla ha vivido su época más gloriosa, especialmente en la Copa de la UEFA/Europa League, competición de la que es el club más laureado con un récord de siete títulos. Esta capacidad para brillar en Europa ha cimentado su reputación como un equipo de garra y ambición.

Entrenador Actual

El entrenador actual del Sevilla Fútbol Club es Xavier García Pimienta.

Capitán Actual

El capitán actual del Sevilla Fútbol Club es Jesús Navas.

Plantilla Actual (Temporada 2024-2025, a título informativo, sujeta a cambios)

A continuación, se presenta una lista con algunos de los jugadores destacados y sus posiciones. Tenga en cuenta que las plantillas pueden variar entre temporadas y con los movimientos del mercado de fichajes:

Porteros: Orjan Nyland, Marko Dmitrovic, Alberto Flores

Defensas: Jesús Navas (LD), Loïc Badé (DFC), Sergio Ramos (DFC), Tanguy Nianzou (DFC), Kike Salas (DFC), Juanlu Sánchez (LD), Marcão (DFC), Marcos Acuña (LI), Adrià Pedrosa (LI)

Centrocampistas: Joan Jordán (MC), Suso (ED/MP), Lucas Ocampos (EI/ED), Djibril Sow (MC), Óliver Torres (MP/MC), Nemanja Gudelj (MCD/DFC), Boubakary Soumaré (MCD), Hannibal Mejbri (MC)

Delanteros: Youssef En-Nesyri (DC), Rafa Mir (DC), Dodi Lukebakio (ED/EI), Erik Lamela (MP/ED), Mariano Díaz (DC)

Nervión Inexpugnable: La Fortaleza del Sevilla.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán

El estadio del Sevilla Fútbol Club es el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Inaugurado en 1958, este icónico coliseo, situado en el corazón del barrio de Nervión, es un fortín para el equipo y un lugar de peregrinación para sus apasionados aficionados. Con una capacidad para más de 43.000 espectadores, el «Pizjuán» es conocido por su ambiente vibrante y el calor de su afición, que ejerce una presión constante sobre los rivales.

Más que un Club: El Sevilla, Pasión Eterna.

Campeonatos y Clasificaciones Ganadas

El Sevilla Fútbol Club cuenta con un impresionante palmarés, destacando especialmente en competiciones europeas:

Primera División (La Liga): 1 título (1945-46)

1 título (1945-46) Copa del Rey: 5 títulos (1934-35, 1938-39, 1947-48, 2006-07, 2009-10)

5 títulos (1934-35, 1938-39, 1947-48, 2006-07, 2009-10) Supercopa de España: 1 título (2007)

1 título (2007) Copa de la UEFA / UEFA Europa League: 7 títulos (2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2019-20, 2022-23)

7 títulos (2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2019-20, 2022-23) Supercopa de Europa: 1 subcampeonato (en varias ocasiones)

Estas cifras consolidan al Sevilla como el «Rey de la Europa League» y uno de los clubes más exitosos de España en el ámbito internacional.

