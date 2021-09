“Shake Your Booty”, lo nuevo de King VIP

El artista radicado en Houston estrena nuevo sencillo promocional y continúa afianzando su internacionalización de la mano de Essnce Music Group.

“Shake Your Booty”, es el nuevo sencillo de King Vip, un tema fresco con aire retro, donde fusiona dembow panameño, rap y reggaetón. El tema, grabado en los estudios Golden Voice Records, pertenece en letra a Julián Hurtado, Francisco Salgado y Máximo Céspedes. Todo bajo la producción ejecutiva de Essnce Music Group.

Después del éxito de “Enamorado”, el artista ecuatoriano radicado en Houston continúa dando pasos de gigante con su música. En la actualidad, King Vip se encuentra produciendo el remix “En las nubes”, junto al salsero venezolano Armando Davalillo. Una salsa urbana que promete atrapar a los seguidores de ambos géneros.

Bajo la premisa “¡Deja de ponerte plástico en la cara!”, la marca americana de lentes ecológicos RBIA Shades, radicada en Houston, ha nombrado a ambos artistas como embajadores para Latinoamérica. Los lentes son hechos a mano con madera sustentable de alta calidad y materiales reciclados.

“Shades 4 Shade” es el nombre de la campaña de reforestación enfocada en despertar la conciencia ecológica y ayudar al planeta, en acuerdo con la Fundación “One Tree Planted”.

– “Por cada par de lentes vendidos, plantamos un árbol. De esta manera ayudamos al ecosistema por partida doble, utilizamos materiales reciclados y plantamos árboles en áreas del planeta más lo necesitan. La fabricación del plástico y uso del mismo han creado, por muchos años, daños graves a nuestro ecosistema”, comenta el CEO Uriel Rubio, quien tiene como meta cerrar el año con 2021 árboles plantados en Centro y Sudamérica.

King continúa promocionando su música en México. País que ha prometido visitar en lo que queda de año 2021

