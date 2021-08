Un juez encuentra “indicios suficientes” para llevar a Shakira a juicio por fraude fiscal

Se lee y no se cree! ¿Es acaso algo común entre famosos y adinerados no pagar impuestos, cuando genera cientos y hasta miles de millones de dólares? ¿Acaso mientras más ganan, más tacaños son?

Tal es el Caso de Shakira, quién al parecer le debe y mucho dinero al fisco Español…veamos porqué..

La cantante colombiana, Shakira podría estar cerca de ir a juicio en España, tras ser acusada de cometer seis fraudes fiscales.

Después de tres años de investigación, el juez cerró la instrucción y concluyó que existen “indicios suficientes” para que la artista colombiana vaya a juicio por evitar el pago de 14,5 millones de euros. “Shakira Isabel Mebarak Ripoll (nombre real de la cantante) habría dejado de tributar en España durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, pese a tener obligación de hacerlo por tener aquí su residencia fiscal”, afirma el titular del juzgado de primera instancia, Marco Jesús Juberías, en exclusiva para el diario El País. La cantante mantiene que durante esos años, estuvo residiendo en Bahamas y que solo visitó España de forma “esporádica”.

Sus declaraciones fueron desmontada de forma reiterada por los inspectores de Hacienda, que indagaron su vida en Barcelona junto a su esposo, Gerard Piqué.

El juez da por buenos los argumentos de Hacienda y de la Fiscalía “sin perjuicio de que resulten acreditados o desvirtuados por la prueba practicada” durante el juicio. Y recuerda que en esta fase del proceso penal se trata solo de aclarar si hay indicios, no de “resolver la culpabilidad o la inocencia” de la colombiana.

