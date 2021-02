She-ka presenta su primer álbum de estudio titulado: «Otra vida»

El cantautor y productor cubano She-ka, presentó su primer disco «Otra vida», compuesto por un repertorio de seis canciones, de las cuales dos son colaboraciones junto a grandes exponentes del género urbano.

El álbum «Otra vida» fue escrito en su totalidad por She-ka y producido por el cubano Chico Frank, con mezclas de reggaetón y R & B.

Cada tema inédito de «Otra vida» relata anécdotas personales de She-ka, de sus raíces e infancia. «La carta», «Otro nivel» y «Me provocas», son tres de las canciones que resaltan de este disco y se han cotizado en las plataformas digitales, al igual que «Haciéndolo», «Historias en mi cuarto» featuring Ziiel y «Sola» junto a O’ Brown.

She-ka asegura que «Otra vida» le dará un giro y muchas alegrías personales y profesionales a su carrera, es por ello que se encuentra de promoción en América Latina, con el propósito de expandir su música a otro nivel.

Actualmente el intérprete además de estrenar su primera placa discográfica, también se adelantó a la celebración del día de los enamorados con la promoción de su nuevo tema «14 de febrero», en colaboración junto al cantante Bright Noise.

Por otra parte, Jorge Monagas, el nombre de pila de She-ka ha logrado conquistar al público latino desde sus inicios como solista en el año 2011, tras viajar y presentarse en diferentes países de la región en los que se encuentran: Venezuela y Estados Unidos, país donde actualmente reside, específicamente en la ciudad de Las Vegas.

Próximamente She-ka estrenará un nuevo proyecto profesional junto al cubano Franny «El Fenómeno» desde la plataforma de YouTube.

Para conocer más sobre la trayectoria y música de She-ka, síguelo en sus redes sociales como @shekamusic en Instagram, She-ka en Facebook y en todas las plataformas digitales como She-ka.

